長照知能認證 嘉縣村里長受證

衛福部長陳時中（前排穿黑西裝）等人到朴子醫院為村里長授證。（記者林宜樟翻攝）

2019-11-20 05:30:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕衛生福利部推動長照二．○計畫，培訓「長照知能認證村里長」，衛福部長陳時中昨到衛福部朴子醫院授證給村里長，衛福部長照司也派員到衛福部嘉義醫院授證；村里長經培訓後，未來可協助回覆民眾對於長照服務需求、發掘個案及協助轉介，讓長照資訊深入社區。

陳時中由立委蔡易餘、嘉義縣長翁章梁、縣府衛生局代理局長趙紋華、朴子醫院院長蔡宗龍等人陪同出席授證儀式。陳時中致詞時，感謝村里長協助長照計畫及服務轉介，承諾會加強對偏鄉長照照護資源。

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翁章梁說，中央政府已編列四百億元長照經費，地方需要做好宣導與轉介，村里長為地方第一線，訓練加強村里長對長照的瞭解，可讓老人照護更進步。

趙紋華說，嘉縣有十二間居家服務、四間家庭托顧、十三間日間照顧中心、八十二間專業服務、五十七間喘息服務、四家交通接送服務，並設有兩所失智共照中心、廿六處失智社區服務據點、十九處A據點、一百六十九處B據點、一百五十六處C據點；家中如有失能身障者、五十五歲以上失能原住民、五十歲以上失智症患者、日常生活需他人協助的獨居老人、衰弱者或六十五歲以上失能老人，可撥打1966長照服務專線洽詢。

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