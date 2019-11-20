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農委會主委陳吉仲：未啟動高麗菜耕鋤

2019-11-20 05:30:00

〔記者詹士弘、黃淑莉／雲林報導〕高麗菜出現超種危機，近日各地傳出有耕鋤作業。雲林縣多位議員昨天在議會質詢並拿出證據指出，雲林縣麥寮、大埤等地都有傳出耕鋤補助事實，質疑農委會黑箱作業；農委會主委陳吉仲在虎尾表示，農委會都依照登記收購制度執行，沒有啟動耕鋤。

陳吉仲：均依照登記收購制度執行

議員李明哲表示，就他掌握的資訊顯示，雲林縣大埤、東勢、麥寮、西螺等地都有高麗菜耕鋤補助案傳出，但奇怪的是，這些耕鋤案都是透過中間人或合作場社進行個案處理，且在十一月十日已經截止。

議員：不反對耕鋤 但應該公開透明

李明哲說，他們不反對耕鋤高麗菜，但反對的是不公開透明，為何一樣是政府預算，卻不通知縣府處理？如果以後花生、蒜頭有超產需要耕鋤卻未受公平對待，屆時如何對農民交代？他要求農業處徹查清楚，否則不善罷干休。

議員林建鴻指出，他不反對超產農作物耕鋤，但不能黑箱作業，就他所知，麥寮參與耕鋤的高麗菜農很多，而且拿到的補助居然不一樣，從六千元到九千元都有，中央不能睜眼說瞎話，並要求農業處查清楚。

張麗善：求證農委會 並無耕鋤補助

雲林縣長張麗善表示，高麗菜耕鋤資訊她也有聽過，也有高麗菜農向地方農會陳情耕鋤，但無法尋求到正常管道，為此，縣府也一再向農委會詢問高麗菜是否有啟動耕鋤，農委會均否認有耕鋤之事。

針對外界傳農委會直接交辦合作社場辦理高麗菜耕鋤，陳吉仲昨天強調，沒有啟動耕鋤。農委會已經明確執行高麗菜登記制度，北農每公斤平均價都在十一元至十五元之間，農委會就是要確保高麗菜農收入維持在一定的穩定，在品質不佳的部分，有合作社場透過契作農耕鋤這樣的私下合約，農委會尊重他們的作法。

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