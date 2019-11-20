新北歡樂耶誕城 今晚開「夜光運動趴」

新北歡樂耶誕城系列活動陸續開跑。（記者周湘芸攝）

2019-11-20 05:30:00

〔記者周湘芸、翁聿煌／新北報導〕二○一九新北歡樂耶誕城十五日開城，吸引大批遊客前來朝聖，體育處今天（二十日）晚上七點半將再加碼舉辦「夜光運動趴」，由美女教練恬恬帶領民眾在市民廣場跳Zumba，前兩百名參加者可獲得限量夜光手環與運動方巾。此外，新店碧潭風景區「幾米超級月亮」地景藝術，展期將延長至明年一月一日。

美女教練帶領跳有氧熱舞

新北歡樂耶誕城系列活動開跑，十二月六日起將一連舉辦三天耶誕市集活動，販賣新北特色及節慶商品；十二月十四日巨星耶誕演唱會邀請歌手輪番開唱；十二月二十一日大河傳唱演唱會將邀請南方二重唱、許景淳等藝人演出；十二月二十二日耶誕平安晚會有愛心園遊會，還有耶誕老人現場發糖果；二○二○年一月一日有元旦升旗典禮，邀民眾一起歡度新年。

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前兩百名可獲手環與方巾

體育處表示，國民運動中心最受歡迎的運動課程今晚將搬到耶誕城廣場與民眾同樂，邀請市長侯友宜大跳有氧熱舞，還有美女教練率隊跳Zumba，前兩百名參與活動的民眾，可獲得「新北運動聚點」夜光手環與運動方巾，線上留言揪好友參加活動，還有機會獲得新北歡樂耶誕城限定商品，詳情請至「新北運動聚點」臉書粉絲專頁查詢。

「幾米超級月亮」 延至元旦

另外，新店碧潭最浪漫的河面裝置藝術「幾米超級月亮」原本預計在十一月二十一日結束展期，因民眾反應熱烈，且耶誕節及跨年假期隨之來臨，觀光旅遊局決定將活動延長至明年一月一日止。

觀旅局長張其強表示，「幾米超級月亮」是繪本大師幾米的經典創作《月亮忘記了》繪本滿廿週年打造的巨大版，象徵溫暖、呵護與守望。

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