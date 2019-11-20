為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

總統府贈匾「厚澤敷佑」擲沒杯 東林土地公自選 文興國運連13聖杯

土地公自選「文興國運」題詞，有人解讀對蔡英文總統是好兆頭。（記者洪臣宏攝）

土地公自選「文興國運」題詞，有人解讀對蔡英文總統是好兆頭。（記者洪臣宏攝）

2019-11-20 05:30:00

〔記者洪臣宏／高雄報導〕總統蔡英文贈匾「厚澤敷佑」給高雄市林園區東林福德廟，卻被土地公打槍，祂自選「文興國運」卻連出十三次聖筊，信眾驚呼：「蔡英文興國運！」有人解讀「小英凍蒜了！」

東林福德廟主委林寶祥指出，因承辦世界福德文化節宗教盛事，事前知道總統府會贈匾，因不熟悉程序，以為廟方得自行題詞，因而委請詩社人士找出十四句題詞，以獲聖筊數最多者入選，當時「文興國運」就以七聖筊遙遙領先。

未料總統府三天後（十月一日）來了公文，選定的題詞為「厚澤敷佑」，管委會依例擲筊詢問土地公意見，卻得不到聖筊。林寶祥說，管委會不敢擅自更改總統府題詞，因而向土地公請示，沒想到又是三聖筊選定「文興國運」。

中山工商數學老師陳世傑表示，以數學邏輯推算，一個筊杯出現正反面的機率各為二分之一，連續擲十三聖筊的機率為八千一百九十二分之一；但筊杯有平面及弧面，形狀不同，其實出現的機率並不一樣。

東林福德廟建於清乾隆十四年（西元一七四九年），位於林園區知名老街福興街街尾，與街頭興濟宮都被賦予「林半仙傳奇」，為了鎮煞而興建，土地公旁少見地配置文武判官，相傳是神格較高的土地公，香火鼎盛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播