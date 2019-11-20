澎湖颳13級風 奇景！椅子掛樹頂

鎖港銀合歡林地出現辦公椅直接掛上樹頂的奇景。（顏文彬提供）

2019-11-20 05:30:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導﹞昨日強烈東北季風來襲！澎湖颳起十三級強陣風，路上人車險象環生，馬公石泉國小校門旁的南洋杉，因基部遭白蟻侵蝕，不堪強風攔腰折斷，而鎖港銀合歡林地，更有辦公椅直接被吹到空中，掛在銀合歡樹頂，民眾戲稱是最新裝置藝術。

冬季強勁東北季風 威力如強颱

每年冬季澎湖都會吹起東北季風，動輒達到七級陣風以上，威力不遜於輕度颱風，昨日出現瞬間十三級強陣風，更已達強烈颱風警報，騎車出門必須相當小心，一不小心就被吹離路線，甚至摔車受傷。

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椅子吹上樹 民眾戲稱裝置藝術

強風來襲，昨日上午石泉國小校門旁種植的南洋杉，突然攔腰折斷橫阻大半個路面，還好已過了上學尖峰時間，並未傳出人員傷亡，初步研判可能是基部長期遭白蟻侵蝕，加上南洋杉根部吃土較淺，才會遭強風吹斷；而鎖港銀合歡林地還出現辦公椅整個掛在樹梢隨風搖曳的奇景，路過人車還以為是新型裝置藝術？

檢署旁空地、龍行新城空曠處 騎士當心

由於冬季東北季風已成為澎湖人的日常，但仍有危險路段提醒民眾小心，包括澎湖地方檢察署旁空地，常會突然颳起強陣風，導致機車騎士摔得人仰馬翻；而馬公龍行新城則因地形高低差，造成風切效果，也屢傳騎士摔傷骨折送醫意外，行經空曠處民眾請多加注意。

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