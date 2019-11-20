公費流感疫苗 桃園估20萬學生打好打滿

市長鄭文燦（右）昨到成功國小視察流感疫苗接種。（記者陳恩惠翻攝）

2019-11-20 05:30:00

〔記者陳恩惠／桃園報導〕為瞭解學生接種公費流感疫苗情形，市長鄭文燦昨天到桃園區成功國小視察「年度流感疫苗校園接種」情況，他表示，今年公費流感疫苗全面採用四價疫苗、從十五日開始施打，衛生局共採購五十六萬八千五百劑，透過十八家醫療院所提供到校施打服務，全市三○四間學校，依往年八成接種率預估，至少廿萬名學生可在明年初完成接種，讓學子可以產生抗體，有效預防流感。

鄭文燦表示，施打流感疫苗措施可以讓長者及學生罹患流感比例降低，也藉此衛生教育，讓學生學習如何在病毒活躍期保護自己，增強抵抗力；而為保障教師健康，衛生局也於二年前自行採購流感疫苗，提供桃市國小至高中職教師施打，今年也另採購二千劑四價流感疫苗，會另行公告教師接種期程。

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衛生局長王文彥說，由於學生接種採自願方式，需經家長填交同意書才納入接種對象，且接種前會由醫師評估，確認身體狀況及疫苗使用禁忌病例等，再由護理師施打疫苗，若學生因故無法參加學校的接種，仍可持校方開立的補種通知單，下月八日後前往衛生所或合約醫療院所接種，但需自付疫苗外的其他費用。

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