A7合宜宅新路強碰遺址 桃市府拚雙贏

市議員陳雅倫表示，A7合宜住宅二期計畫道路上有早年磚窯廠的遺址，籲請市府在道路開闢及文史保留間爭取雙贏。（陳雅倫提供）

2019-11-20 05:30:00

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市議員陳雅倫昨在市政總質詢時指出，龜山區文青里近年來人口成長迅速，其中有四千五百戶的A7合宜住宅，卻僅有一條聯外的文青路，相當不合理，雖然內政部營建署規劃開闢A7合宜住宅二期計畫道路，但有文史工作者發現，計畫道路上有早年磚窯廠遺址，籲請市府以專案研究，在計畫道路開闢及文史保留間取得雙贏。

磚窯廠2煙囪 位於路中央

市長鄭文燦對此回應，林口A7二期都市計畫變更前，並無文史工作者提出異議，變更完成後，市府接獲提報保留磚窯廠，目前由市府文化局進行文化資產作業程序。由於文青里只有一條聯外道路，沒有其他替代道路，但磚窯廠的兩座煙囪位於道路中央，道路不適合進行Ｓ型轉向，將與內政部營建署協調雙贏方案。

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文化局：查詢資料再會勘審議

文化局長邱莊秀美表示，上月廿四日接獲地方文史團體提報後，因實際坐落地號、所有權人資訊都不明確，目前正在查詢相關資料，待資料查詢完成，會邀請文資委員會勘及審議。鄭文燦說，現階段磚窯廠的文化資產價值雖未能確定，但如果是在地民眾、耆老所認同的地方特色，未來可評估異地重建，或於周邊設置公園時，將磚窯意象元素或形式加入規劃。

鄭文燦：也可評估異地重建

「如果有機會，一定要想辦法保留，讓地方知道歷史軌跡！」陳雅倫說，這座當地僅存的磚窯廠非常珍貴，除了是早期坪頂地區經濟發展的主力，也是許多當時在磚窯廠工作長輩共同的回憶，期盼市府可以研究道路的開闢與文化保留，是否能有雙贏方案。

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