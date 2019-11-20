為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

A7合宜宅新路強碰遺址 桃市府拚雙贏

市議員陳雅倫表示，A7合宜住宅二期計畫道路上有早年磚窯廠的遺址，籲請市府在道路開闢及文史保留間爭取雙贏。（陳雅倫提供）

市議員陳雅倫表示，A7合宜住宅二期計畫道路上有早年磚窯廠的遺址，籲請市府在道路開闢及文史保留間爭取雙贏。（陳雅倫提供）

2019-11-20 05:30:00

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市議員陳雅倫昨在市政總質詢時指出，龜山區文青里近年來人口成長迅速，其中有四千五百戶的A7合宜住宅，卻僅有一條聯外的文青路，相當不合理，雖然內政部營建署規劃開闢A7合宜住宅二期計畫道路，但有文史工作者發現，計畫道路上有早年磚窯廠遺址，籲請市府以專案研究，在計畫道路開闢及文史保留間取得雙贏。

磚窯廠2煙囪 位於路中央

市長鄭文燦對此回應，林口A7二期都市計畫變更前，並無文史工作者提出異議，變更完成後，市府接獲提報保留磚窯廠，目前由市府文化局進行文化資產作業程序。由於文青里只有一條聯外道路，沒有其他替代道路，但磚窯廠的兩座煙囪位於道路中央，道路不適合進行Ｓ型轉向，將與內政部營建署協調雙贏方案。

文化局：查詢資料再會勘審議

文化局長邱莊秀美表示，上月廿四日接獲地方文史團體提報後，因實際坐落地號、所有權人資訊都不明確，目前正在查詢相關資料，待資料查詢完成，會邀請文資委員會勘及審議。鄭文燦說，現階段磚窯廠的文化資產價值雖未能確定，但如果是在地民眾、耆老所認同的地方特色，未來可評估異地重建，或於周邊設置公園時，將磚窯意象元素或形式加入規劃。

鄭文燦：也可評估異地重建

「如果有機會，一定要想辦法保留，讓地方知道歷史軌跡！」陳雅倫說，這座當地僅存的磚窯廠非常珍貴，除了是早期坪頂地區經濟發展的主力，也是許多當時在磚窯廠工作長輩共同的回憶，期盼市府可以研究道路的開闢與文化保留，是否能有雙贏方案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播