免開刀治退化性關節炎 嬤打針止痛

台大醫院竹東分院骨科醫師黃鼎鈞展示冷凝式高頻熱凝術使用的耗材。（台大醫院竹東分院提供）

2019-11-20 05:30:00

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣一名高齡九十歲的阿嬤膝蓋因退化性關節炎疼痛不已，想做手術置換人工膝關節又擔心麻醉風險太高，她向台大醫院竹東分院求診，骨科醫師黃鼎鈞為她做冷凝式高頻熱凝術止痛，不但不用住院手術，而且很快就減輕疼痛，讓她當天就可以自己洗澡。

台大醫院竹東分院表示，阿嬤身體還算硬朗，前幾年還有下田種菜，後來膝蓋因退化性關節炎越來越痛，吃消炎止痛藥、打玻尿酸都無法改善，不能活動的她因此心情相當憂鬱，曾有醫師建議她做人工膝關節置換手術，但麻醉科醫師擔心她麻醉的風險太高，家人也捨不得讓她冒險。

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黃鼎鈞說，退化性關節炎為整體軟骨磨損範圍太大無法再生或移植，主要造成兩個問題，第一個是痛、第二個是無法彎，通常老人家在意的是痛，，止痛消炎藥長期服用的壞處就是有可能減少胃黏膜分泌造成胃炎，或者影響腎功能，玻尿酸主要作用為補充人體原有的潤滑液，就像腳踏車齒輪上油一般，如果磨損太厲害，打玻尿酸也沒用。

黃鼎鈞為這名阿嬤施作的高頻熱凝術是針對膝關節的痛覺神經來止痛，不影響走路的功能，施作過程如同打針；他強調，傳統高頻熱凝術需要非常有經驗的醫師配合超音波導引才會有效，專精的醫師很少，另外效期只有數月到半年，所以需要定期回來「打針」，現在美國FDA核准冷凝式高頻熱凝術針對退化性膝關節炎的止痛，效期更勝傳統高頻熱凝術，部分患者止痛效果長達兩年，大幅提升患者方便性。

冷凝式高頻熱凝術針對退化性膝關節炎的治療模擬情境。（台大醫院竹東分院提供）

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