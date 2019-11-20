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橘紅變藍白 投市綠美橋挨批「失色」

南投地標綠美橋橘紅色。（記者張協昇攝）

南投地標綠美橋橘紅色。（記者張協昇攝）

2019-11-20 05:30:00

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府執行前瞻基礎建設計畫，針對橫跨貓羅溪的南投市地標綠美橋進行局部改善工程，將橋梁外觀從原本較顯眼的橘紅色改漆成藍白色，惟議員張嘉哲十九日在縣政總質詢時表示，民眾對綠美橋漆成藍白色有意見，認為原來橘紅色較亮眼美麗。縣府建設處長李正偉指出，可能有部份民眾會基於共同記憶及歷史情懷而不適應，但漆成藍白色主要是考慮與周遭自然景觀結合。

南投縣政府執行前前瞻計畫～城鎮之心貓羅溪中游段生態及生活廊道重建計畫案，針對綠美橋進行局部改善工程，包括改善人行步道鋪面、新設木平台生態解說空間、新增牽引道及人行階梯，以及針對綠美橋鏽蝕加強檢修，另也為鋼拱橋體換新裝，將原本較顯眼的橘紅色橋體改漆成藍白色，未來夜間燈光也會設計得較柔和，預計明年二月完工重新開放通行。

縣府︰新色搭自然景觀 會尊重民意

縣府建設處長李正偉表示，綠美橋改漆成藍白色，主要是考慮與周遭藍天白雲、青山綠水等自然景觀結合，並經過專家討論評估決定，縣府並非不尊重地方民眾意見，而是每個人對橋梁顏色有不同好惡，如果要做民意微詢，究竟要徵詢那些地區民眾？在區域上實難以界定，因此，綠美橋整修完工重新開放一段間後，多數民眾如果對橋梁顏色仍有意見，會考慮修改。

南投地標綠美橋改漆成藍白色，部份民眾有意見。（記者張協昇攝）

南投地標綠美橋改漆成藍白色，部份民眾有意見。（記者張協昇攝）

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