手部心導管微創術 老翁3天後開心釣魚去

▲遠端橈動脈心導管手術傷口小、復原快，術後幾乎看不見傷口。（記者鄭名翔翻攝）

2019-11-19 05:30:00

記者鄭名翔／苗栗報導

一名70歲李姓老翁愛好釣魚，但近來光提起釣具就常胸口悶痛、氣喘吁吁，就診發現為冠狀動脈阻塞，導致心臟缺氧，需做心導管疏通，但傳統手腕橈動脈穿刺術後復原長，讓視釣魚如命的李翁躊躇，最後在醫師建議下採「遠端橈動脈心導管手術」，從大拇指基部穿刺，不僅效果佳且復原快，讓老翁術後3天又可開心甩竿釣魚。

苗栗縣私立為恭紀念醫院心臟內科醫師洪培倫指出，遠端橈動脈心導管手術是近年最先進治療心肌梗塞的心導管技術，不同於傳統於鼠蹊部股動脈和手腕橈動脈穿刺，改從大拇指基部進入血管，循橈動脈至心血管阻塞處，不僅能減輕患者不適感，且傷口小復原快、不影響手腕活動，且更易止血，即便局部出血也不會蔓延至前臂；此外，從大拇指基部穿刺治療，術後手腕仍可正常活動，一日後就可拿重物，而對於腎病患者而言，更能避免影響洗腎瘻管建置。

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李翁經檢查確診為穩定型心肌梗塞，此類患者易感到胸口悶痛、呼吸不順，引發運動型心絞痛，若長期忽視恐導致心臟萎縮衰竭；醫師考量老翁需求，故採遠端橈動脈心導管手術，僅需於手部局部麻醉，過程不易疼痛，術後隔天即可出院，第三天老翁就扛著釣具、冰箱到海邊釣魚，胸悶喘氣症狀已不復見。

洪培倫表示，遠端橈動脈心導管手術為近年先進技術，國內主要醫療院所也逐步採用，但因大拇指基部的肌肉較手腕多，精準針刺動脈仍有賴醫師的經驗與細心。此外，須經醫師專業診斷，評估血管強度是否適合，而術後儘管疏通血路，但仍須嚴密監測控制膽固醇，避免短時間內心血管又堵塞復發。

▲遠端橈動脈心導管手術是於大拇指基部穿刺進入橈動脈。（記者鄭名翔翻攝）

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