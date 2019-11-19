天冷嗑鍋 頭暈噁心 竟是一氧化碳中毒

▲醫師提醒，吃火鍋要注意空氣流通。（記者林惠琴攝）

2019-11-19 05:30:00

記者林惠琴／台北報導

天氣轉冷，不少民眾喜歡吃火鍋暖暖身子，但振興醫院急診重症醫學部醫師田知學表示，前天收治6名出現頭暈、頭痛、噁心等症狀的患者，其中一名4歲兒童甚至出現步態不穩、意識喪失與眼睛上吊情況，經抽血發現均為一氧化碳中毒，提醒吃火鍋要保持空氣流通，以免危及健康。

田知學表示，這群人當時剛從火鍋店出來，就發生不適症狀，每逢天冷，民眾總喜歡聚在一起吃火鍋，但每年有不少人吃火鍋後，陸續出現頭痛、嘔吐現象，送來急診發現是一氧化碳中毒。

請繼續往下閱讀...

一氧化碳無刺激、無味、無色，主要是汽油、煤、煤油、塑膠、木炭及天然瓦斯不完全燃燒形成，是最常見的氣體中毒，中毒初期症狀包括頭痛、虛弱、興奮、困惑及輕微的頭昏眼花，進而視覺模糊，眼前出現黑點、眼睛怕光、暫時失明及喪失聽覺，最後抽搐、昏睡、死亡。

田知學指出，一氧化碳致死原因主要是與血紅素結合能力比氧氣強，當過多血紅素與一氧化碳結合，將造成血中氧氣不足，一旦血液輸往身體組織的氧氣愈來愈少，細胞缺氧就會死亡，尤其大腦與心臟首當其衝。

其實不只吃火鍋，田知學提及，自己曾收治一對情侶，送來時被認為是殉情自殺，但他們醒來後否認，經詢問發現，原來是一整天在家裡點香氛蠟蠋，不料一氧化碳中毒，嚇得不敢再亂耍浪漫了。

務必保持空氣流通

田知學建議，若進入一氧化碳中毒事故現場搶救時，要先關閉瓦斯開關及火源，再開窗戶，以免發生危險，並將患者迅速移到空氣清新的地方，撥打119求救。

田知學提醒，日常生活要注意室內空間保持空氣流通，尤其若因天冷禦寒燃燒木炭，更需要留意排除燃燒物所產生的廢氣，以免一時疏忽造成悲劇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法