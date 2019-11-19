假日狂補眠 易增肥胖、心疾風險

▲國衛院指出，手機應用程式「作息足跡」可協助了解睡眠的規律性。（記者林惠琴攝）

2019-11-19 05:30:00

記者林惠琴／台北報導

陸續有研究指出，長期處在平常睡得少、假日睡得多的「社交時差」中，恐增加肥胖、心血管疾病風險，為了方便民眾在日常生活中進行睡眠型態的健康管理，國家衛生研究院開發一款手機應用程式「作息足跡」（Rhythm），可透過手機記錄作息、睡眠，以利自我健康管理。

「社交時差」指平常因工作需要早起而睡眠不足，到了週末又補眠而晚睡晚起，如同從台灣到泰國曼谷或其他有時差地區，上班時則要將時差調回台灣時間。

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國衛院開發App助管理作息

國衛院群體健康科學研究所助研究員級主治醫師林煜軒警告，這種生活型態會增加肥胖、心血管疾病風險，2017年美國睡眠醫學會研究就發現，每1小時的社交時差將提高11%心血管疾病的罹病風險；今年《當代生物學》（Current Biology）期刊研究更指出，睡眠不足會降低體內的「胰島素敏感性」，導致血糖容易過高，增加罹患糖尿病機會。

林煜軒說明，以往要了解自己的作息不容易，但由於現代人幾乎手機不離手，因此該研究團隊開發手機應用程式「作息足跡」，不用手動輸入資料，程式會自行依照手機螢幕開關等使用行為進行演算，推估使用者睡眠時間。

林煜軒指出，研究團隊已透過28位使用者一個月作息，確認應用程式記錄睡眠時間長短的準確度已達到90.4%，每日起床與睡眠時間的節律一致性也達到87%，研究成果已刊登於醫學資訊頂尖期刊《醫學網路研究期刊》子期刊《JMIR mHealth and uHealth》。目前Android系統手機使用者免費下載。

林煜軒補充，民眾若發現作息不規律，可試圖調整，例如前一天睡眠不足，隔天可午睡補眠，但不要超過30分鐘，以免夜間睡不著，且盡量維持相同的起床時間，萬一較為疲累時，可以提早入睡，不要晚睡晚起，較可維持作息規律性，減少對健康的危害。

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