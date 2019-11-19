蘇揆顏面神經麻痺 醫：秋冬病毒活躍要注意

▲行政院長蘇貞昌傳出病毒感染導致顏面神經麻痺。 （記者方賓照攝）

2019-11-19 05:30:00

記者林惠琴／台北報導

行政院長蘇貞昌驚傳出現顏面神經麻痺情形，醫師指出，引發顏面神經麻痺的起因以病毒感染最常見，尤其在秋冬等容易感冒、病毒活躍季節更是要注意，若有壓力大、感冒、熬夜等情形也是風險較高，但只要及時治療，多數1、2週後症狀就會緩解，逐漸恢復。

台北榮總神經醫學中心主任王署君表示，顏面神經暫時麻痺以病毒感染最常見，進而造成免疫反應失調所引起，不算少見，在秋冬等容易感冒、病毒活躍的季節更易發生。

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雙和醫院神經科主治醫師陳龍指出，不同於中風症狀較嚴重，主要集中下半臉無力，且不只是面孔，手腳也會有無力感；周邊型的顏面神經麻痺症狀則是以臉部為主，通常包含抬頭紋消失、眼睛閉不緊、法令紋消失、嘴角歪斜等。

陳龍說明，顏面神經麻痺多是感染引起，因此容易出現在壓力大、感冒、熬夜等可能免疫力較低的人身上，若再加上天氣變化，發生機會就會提高，近期確實有不少類似患者，昨日門診就至少遇到2位。

陳龍指出，顏面神經麻痺往往沒有前兆，說來就來，即時提供類固醇、維他命B治療，搭配熱敷、電療等復健後，約70%可完全恢復，其餘15%部分恢復、15%無法恢復，年齡較大或有三高等慢性疾病的患者，可能相對較不易完全恢復。

及時治療 七成可完全恢復

王署君提到，萬一發生顏面神經麻痺，必須要盡快用藥，透過消腫、降發炎作用，改善急性期神經水腫的情形，以達到緩解症狀的效果，只要及時處置，幾乎1、2週後就會慢慢恢復，太晚的話則會影響到治療可以發揮的效果，對於症狀的改善程度相對有限。

王署君強調，有些患者發病前，會出現耳朵疼痛的狀況，可多注意，如有疑似顏面神經麻痺情況，建議諮詢專業的神經科醫師，找出病因，對症下藥。

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