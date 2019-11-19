虎媽管教過嚴 9歲童摳咬指甲紓壓

▲圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （圖片來源：PIXTA）

2019-11-19 05:30:00

記者方志賢／高雄報導

高雄一名9歲孩童，因父母管教過嚴，藉由摳咬指甲紓壓，把指甲愈弄愈短，指尖都紅腫；另名國中女生只要遇課業壓力，就不斷摳指甲，指甲中央出現一條條橫向年輪。醫師提醒，孩子若出現「咬甲症」或「摳甲癖」現象，除靠藥物改善指甲發炎，也要找出孩子潛在壓力，家長若管教過度也應適度調整。

皮膚專科開業醫師柯適中表示，經常有小朋友被媽媽帶來看診，因為孩子指甲太短，造成指尖及指甲床發炎，擔心是不是黴菌感染或灰指甲肇禍。有一名9歲男童因常摳咬指甲，被媽媽帶來求診，男童指甲咬到很短，「都長在指甲肉內」，加上沒有好好保護，指尖受傷、紅腫。

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柯適中說，看診時男童表現較退縮，他委婉詢問媽媽孩子有何壓力？爸媽是否期待過高，或與同學相處有問題，所以不自覺的摳咬指甲。沒想到溝通無效，甚至領藥時男童可能做錯事，當場遭媽媽大聲斥責，還被罰站，他發現男童又開始摳指甲。

柯適中指出，收治不少類似這樣「咬甲症」或「摳甲癖」孩子，他們在成長過程中，可能遭同儕霸凌、考試壓力過大或虎媽虎爸管教過度產生的心理壓力，造成孩子不自覺摳咬指甲。

臨床上就有另一名國中女生因課業壓力太大，不自覺的摳咬指甲，造成慢性甲溝炎，並因長期摳指甲，指甲床中央生長異常、凹陷，呈現一條條黑黑綠綠的橫向年輪。

除了咬甲癖，還曾收治過拔毛癖孩童，是名隔代教養7歲女孩，女孩藉由拔頭髮來抒發孤單，直至頭頂拔禿了，才被祖母發現有異帶來就醫，後來轉介兒童心智科諮商。

藥物改善發炎 也要找出孩子壓力源

柯適中說，除了靠藥物改善指甲發炎外，也會與家長溝通，找出孩子背後的壓力來源，大部分經溝通後，只要孩子不再摳咬指甲，半年後指甲重新長出來就恢復正常，但也有少數過動、強迫症、焦慮症、妥瑞症等心智發展問題孩子，需尋求兒童身心科介入治療。

▲國中女生因課業壓力太大，不自覺的摳咬指甲，指甲床中央呈現一條條黑黑綠綠的橫向年輪。（柯適中醫師提供）

▲9歲孩童因父母管教過嚴，藉由摳咬指甲紓壓，把指甲愈弄愈短，指尖都紅腫。（柯適中醫師提供）

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