新北新式門牌更新 12月中復工換發

經過調整改善後的新門牌，捨棄原先的雙色設計，改為單一色系，一樓主要幹道改為大尺寸、並加大字體。圖左兩面為改善後，圖右為改善前。（民政局提供）

2019-11-19 05:30:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕今年三月因顏色及樣式引發爭議、喊停至今的新北市新式門牌更新作業，將從十二月中旬起陸續換發，將恢復原本的設計圖樣，改為單一色系藍綠色並放大字體、增加辨識度，主要幹道及大馬路加大尺寸，二樓以上恢復完整路名及巷弄名稱，共換發一一八萬二七四六面，預計二○二二年前更新完成。

因雙色辨識度差等爭議 3月更新喊停

新北市議會第一審查會昨天審查民政局預算，市議員周勝考、江怡臻、 何淑峯、 周雅玲、李坤城、張維倩、鄭戴麗香、游輝宂等人不分黨派，都關心新式門牌議題。

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新北市門牌已經二十三年沒有更新，不少老舊門牌脫落、污損嚴重，市府原定今年三月底全面更新，但設計圖曝光後，引發配色不符原創、雙色辨識度差、二樓以上門牌沒有路名巷弄等爭議，政策被迫喊卡，換發時程延宕至今。

1樓幹道門牌加大、2樓以上增街路巷弄

民政局長柯慶忠表示，市府在停工期間參考各界意見，並與門牌設計者及製作廠商召開四次會議調整改善，以符合民眾需求。調整後，新北市一樓主要幹道及大馬路旁（無巷弄）的家戶門牌，由中尺寸（長二十一公分、寬十五公分）改為大尺寸（長二十六公分、寬十七公分），並加大號碼字體，以提高辨識度。

巷弄街道門牌因為路幅較窄，仍維持中尺寸門牌，並將顏色全部改為單一的藍綠色；為加強二樓以上門牌的辨識性，新增街路巷弄名稱，由原來長十六．二公分、寬五公分，加大為長十六．五公分、寬十一公分。

118萬餘面 2022年前換發完成

他說，停工前，板橋區已張貼部分新式門牌，將於重新釘掛時一併更新，當初張貼的成本由廠商吸收，市府不須增加任何費用，改善後的門牌經費仍在原本編列的預算範圍內。

民政局表示，新北市幅員遼闊，門牌無法同步更新，二樓以上新式門牌增加完整路名及巷弄名稱，製作時間較長，門牌更新十二月中旬起先從郊區開始施作，預計二○二二年前全面換發完成。

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