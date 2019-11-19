天氣暖搶收 嘉縣養殖烏魚殼量多看跌

嘉縣日照充足，養殖烏魚子色澤澄紅、風味鮮美，是國人自用及伴手禮首選。（記者蔡宗勳攝）

2019-11-19 05:30:00

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕又到養殖烏魚子收成季節，由於近幾天的天氣回暖，嘉義沿海漁民急著剖烏魚卵，出現搶收現象，致價格略為疲軟，濕烏魚子每台斤較上週降價廿元，來到七百八十至八百元間，剖卵後的烏魚殼因供過於求，預料後續恐跌破每公斤廿元關卡，漁政單位密切注意，已協調加工廠必要時增加收購量，維護每公斤十六元的底線。

嘉縣府農業處漁業科長張建成表示，嘉縣是烏魚養殖重鎮，面積約兩百公頃，烏魚卵年產量八百多公噸，因日照充足，有著製作烏魚子的絕佳條件，製造出色澤澄紅、風味鮮美、入口香Q的頂極烏魚子，是國人自用及伴手禮首選。

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張建成說，去年受暖冬影響，收成季節的氣溫又不利烏魚卵生長，造成不夠飽滿，收成量較低，許多兩年烏繼續養殖至今年成為三年烏，加上今年烏魚養殖未遇天災或疫病，預期產量將較去年成長。

拍賣價每公斤20多元

烏魚子業者蕭博忠旨出，整體狀況推估，三年烏的比重約六成，四年烏寥寥無幾，兩年烏占三成多；而三年烏的濕烏魚子平均約八台兩，兩年鳥五台兩，最新行情八台兩規格每台斤七百八十至八百元間、五台兩規格六百卅元至六百五十元，烏魚殼拍賣價每公斤廿多元。

力守每公斤16元底線

張建成強調，加工用烏魚殼每公斤收購價約十六至十八元，預期未來十五天是剖烏魚卵高峰期，烏魚殼價格可能會滑落，農業處已與加工業者取得默契，維護每公斤十六元的底線，以保障漁民收益。

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