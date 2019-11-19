為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

嘉縣推浪犬終養 每隻補助萬元

2019-11-19 05:30:00

〔記者王善嬿／嘉義報導〕「嘉義縣流浪犬中途之家」目前收容一百七十餘隻犬貓，收容量已達飽和，然而據農委會去年的統計數字，縣境尚有九千多隻流浪犬在外遊蕩，嘉縣家畜疾病防治所今年首度辦理「浪愛友嘉，浪犬終養愛心計畫」，號召愛心人士或動保愛心團體，終養老、殘或不易親近人的流浪犬隻，每隻委託終養費一萬元，總經費一百萬元，即日起受理申請，本月卅日截止。

總經費百萬元 申請至11月底

嘉縣家畜疾病防治所長林珮如說，另辦理「遴選無飼主遊蕩犬隻民間代養收容專案」，委託民間狗場或領有合法登記的業者或團體認養無飼主遊蕩犬隻，每隻委託費每月一千元；本專案日前第一次公告時，只有一間代養場申請，因不符資格，本月進行第二次公告，遴選截止日為十二月卅一日。

委託合法團體 每隻每月千元

嘉縣曾發生流浪犬傷人事件，各鄉鎮市公所也不時反映流浪犬流竄問題，因流浪犬中途之家收容空間不足，縣府除成立精準捕捉專線，並針對人犬衝突熱區，加強犬貓絕育，年底預計總絕育隻數達四千五百隻。

此外，縣府也參考其他縣市做法，今年首度辦理浪犬終養愛心計畫，有愛心人士或者單一場所飼養規模廿隻以上，符合動物保護法第五條規定，有適當安置空間及遮蔽物場所，都可申請；終養的犬隻為老、傷殘、不易親近人及較無被認養可能的成犬。

未獲得家畜所同意 不得轉讓

林珮如表示，高雄市、彰化市已實施浪犬終養計畫，成效不錯，希望結合民間力量，舒緩流浪犬中途之家收容壓力，也能維護收容犬隻的品質；終養期間，飼主應遵守動物保護法第五、七及十一條規定，給予犬隻一生的安置、飼養及醫療照護，未獲家畜所同意不得轉讓。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
人力有限 嘉市明年編400萬委外捕浪浪
2019-11-19 05:30

人力有限 嘉市明年編400萬委外捕浪浪
年底購物狂潮 信用卡分期有撇步

年底購物狂潮 信用卡分期有撇步
集保e存摺爆夯 投資再抽萬元禮

集保e存摺爆夯 投資再抽萬元禮

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播