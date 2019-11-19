嘉縣推浪犬終養 每隻補助萬元

2019-11-19 05:30:00

〔記者王善嬿／嘉義報導〕「嘉義縣流浪犬中途之家」目前收容一百七十餘隻犬貓，收容量已達飽和，然而據農委會去年的統計數字，縣境尚有九千多隻流浪犬在外遊蕩，嘉縣家畜疾病防治所今年首度辦理「浪愛友嘉，浪犬終養愛心計畫」，號召愛心人士或動保愛心團體，終養老、殘或不易親近人的流浪犬隻，每隻委託終養費一萬元，總經費一百萬元，即日起受理申請，本月卅日截止。

總經費百萬元 申請至11月底

嘉縣家畜疾病防治所長林珮如說，另辦理「遴選無飼主遊蕩犬隻民間代養收容專案」，委託民間狗場或領有合法登記的業者或團體認養無飼主遊蕩犬隻，每隻委託費每月一千元；本專案日前第一次公告時，只有一間代養場申請，因不符資格，本月進行第二次公告，遴選截止日為十二月卅一日。

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委託合法團體 每隻每月千元

嘉縣曾發生流浪犬傷人事件，各鄉鎮市公所也不時反映流浪犬流竄問題，因流浪犬中途之家收容空間不足，縣府除成立精準捕捉專線，並針對人犬衝突熱區，加強犬貓絕育，年底預計總絕育隻數達四千五百隻。

此外，縣府也參考其他縣市做法，今年首度辦理浪犬終養愛心計畫，有愛心人士或者單一場所飼養規模廿隻以上，符合動物保護法第五條規定，有適當安置空間及遮蔽物場所，都可申請；終養的犬隻為老、傷殘、不易親近人及較無被認養可能的成犬。

未獲得家畜所同意 不得轉讓

林珮如表示，高雄市、彰化市已實施浪犬終養計畫，成效不錯，希望結合民間力量，舒緩流浪犬中途之家收容壓力，也能維護收容犬隻的品質；終養期間，飼主應遵守動物保護法第五、七及十一條規定，給予犬隻一生的安置、飼養及醫療照護，未獲家畜所同意不得轉讓。

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