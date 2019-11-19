降揚塵危害 雲林5校裸露地植樹

教育部官員到豐榮國小會勘，將補助校園裸露地植樹或草皮。（記者黃淑莉攝）

2019-11-19 05:30:00

〔記者黃淑莉／雲林報導〕秋冬季節吹東北季風，雲林濁水溪沿岸鄉鎮長達半年飽受揚塵污染之苦，教育部針對揚塵區學校裝設新風系統，將再投入一千一百多萬元改善國小校園裸露地植樹或植草皮，其中雲林五校獲補助，降低沙塵暴對師生危害。

繼新風系統後 教部補助360萬元

秋冬季節因擴散條件不佳空氣品質不佳，濁水溪南岸沿線鄉鎮民眾還要飽受揚塵之苦，東北季風增強時沙塵隨著強風吹起，居民對「吃飯拌沙」怨聲載道；立委劉建國昨邀集教育部官員到崙背豐榮國小現勘指出，濁水溪揚塵危害不僅影響當地民眾生活品質，也影響校園學生的學習環境。

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減沙塵濃度 讓學童到戶外活動

豐榮國小校長李瑪莉表示，學校裸露地不小，每到秋冬季節揚塵嚴重，師生飽受揚塵之苦，感謝長官到校關切。

立委劉建國說，教育部已補助一千一百多萬元在揚塵區內廿二所學校裝設新風系統，但總不能讓學生一直都關在室內，為降低戶外沙塵濃度，讓學生能從事適度的戶外活動，必需減少校內裸露地面積及做好揚塵防治。

教育部資訊及科技教育司長郭伯臣表示，教育部針對揚塵區校園植樹或植草皮計畫，雲林將補助一千多萬元，其中義賢、二崙、油車、中和及豐榮五所小學補助三百六十萬元，至於昨天現場看到學校迫切需求部分，將帶回再通盤檢討。

小朋友只能在緊閉門窗的教室中上課。（資料照，記者林國賢攝）

秋冬吹東北季風，濁水溪揚塵肆虐。（資料照，記者林國賢攝）

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