亞洲啦啦隊賽摘金 輔英女將負傷圓夢

台灣啦啦隊以精湛演出完成二連霸。 （記者洪臣宏翻攝）

2019-11-19 05:30:00

〔記者洪臣宏／高雄報導〕二○一九亞洲啦啦隊錦標賽台灣國家代表隊日前拿下全女團體頂級組金牌，完成二連霸，陣中一半女將來自輔英科大，教練黃大輔透露，有選手因家人反對而被「禁足」，也有選手負傷徵選國手，堅持參賽而順利圓夢。

二○一九亞洲啦啦隊錦標賽在中國深圳舉行，台灣隊廿四名國手有一半是輔英科大學生及校友。輔英科大今年在ＵＣＣ大專盃啦啦隊錦標賽創下四連霸紀錄，為國內勁旅。

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護理系的簡瑋圻，家人很反對她參加啦啦隊，希望她好好念書，總問「妳練啦啦隊到底要幹嘛？」為此家裡瀰漫低氣壓，集訓期間家人還把她關在家，經不斷溝通，且在這次幫國家拿下金牌，家人態度轉為支持。

護理系柳念伊已是第二度代表國家出征，她今年五月不慎絆倒，造成腳骨錯位、骨裂，醫師評估至少三個月才能活動，但七月就要徵選亞錦賽國手，她不願意放棄，還是在同伴及教練鼓勵下參加徵選，闖進國手名單。

柳念伊說，比賽上場前一刻，腳痛到眼淚快掉下來，但一上場站在自己爭取到的舞台，必須忘卻疼痛，她認為沒有人能替她畫下休止符，再痛再累都咬牙苦撐。

黃大輔表示，選手能有好表現，Abc牙醫聯盟總院長謝尚廷醫師功不可沒，去年他參加輔英六十週年校慶，看到啦啦隊表演相當讚賞，得知選手還需籌措出國或移地訓練食宿經費，立即捐助廿萬元做為比賽基金，讓選手無後顧之憂。

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