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高雄一德夜市強制熄燈 攤販控訴沒配套

不少一德夜市攤販無法進場擺攤，群聚在勞工公園前表達不滿。（記者方志賢攝）

不少一德夜市攤販無法進場擺攤，群聚在勞工公園前表達不滿。（記者方志賢攝）

2019-11-19 05:30:00

〔記者方志賢、葛祐豪／高雄報導〕「高雄要發大財，竟這樣斷我們生路，太沒人情味了！」擁有三十年歷史的高雄一德夜市昨起禁止擺攤，警方下午二點出動約二百名警力，在一德路周邊路口交管，不少攤販無法進入擺攤，聚集在勞工公園表達不滿，他們控訴市府沒有配套措施，還動員警力強制取締，「讓我們沒飯吃，只能等死！」

市府︰議員研議修法並輔導進合法市場

針對一德夜市攤商的心聲，高雄市經發局強調，市府原則尊重議會決議，依法執行，議員正研議修法，希望在住戶生活品質與攤商生計間，能爭取更大的協調時間。

經發局指出，攤商如果有營業需求，經發局將輔導進駐合法的公、民有市場空攤位、前鎮區金鑽、凱旋青年夜市。

名為勞工夜市的高雄一德夜市，因附近居民抗議攤販長期造成噪音、環境髒亂、防礙交通等問題，加上七年前制定的「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」至十一月十一日落日條款生效，所以昨起攤販無法再營業。

轄區前鎮警分局昨下午二點在一德路周邊路口交管，禁止攤販進場，分局長林新晃表示，因為一德路居民反映，夜市攤販長期佔據道路，昨起全面取締佔道的攤商，還路於民，讓居民有好的生活空間，下午出動近二百名警力在進入路口處交管，禁止攤車進場擺攤。

攤商︰私人夜市場地租金太貴 剝奪生計

許多攤商無法進場擺攤，群聚在勞工公園控訴市府強制取締，剝奪他們生計，一名賣百貨的賴姓攤商說，他二十幾歲擺攤到現在已二十多年，都很有感情，收入穩定，也可維持家計，「如今強制要我們離開，讓我們沒飯吃，只能等死！」

另位柯姓攤商也說，他坦承自己違法，但是進入私人的夜市場地，租金實在太貴了，沒法賺錢，希望市府盡量輔導。

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