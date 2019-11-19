林園倒立水母大爆發 首次11月破萬隻

潟湖滿布倒立水母，像是湖中花朵盛開。 （記者洪臣宏攝）

2019-11-19 05:30:00

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區海洋濕地公園水母湖大爆發，林園區紅樹林學會總幹事蘇文華指出，自四年前廢水污染事件後，倒立水母終於又破萬隻，特別的是，這是首次在十一月就破萬，預計數量還會飆升，在農曆春節前後達到最高峰。

今年暑假期間，水母湖連隻倒立水母都觀察不到，加上暖冬預測，當地保育人士一度擔心水母寥寥可數，九月間盼到新生水母身影，數量卻相當稀少，沒想到十一月間水母在潟湖大爆發，短時間就衝破萬隻。

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蘇文華指出，水母體積目前最大的有直徑七、八公分，最小的約指甲大小，幾乎全部咖啡色，活動力非常旺盛。碰上剛毛蟲繁殖期，湖面浮出大量透明氣球狀卵囊，部分外地遊客被電視上海洋透明水母畫面混淆，將剛毛蟲卵囊誤以為是倒立水母。

自二○一四年濕地公園啟用，倒立水母就出現在潟湖，成為全國唯一水母湖，數量曾達萬隻，三、四年前遭不肖人士傾倒工業廢水，水母一夕消失，後來數量最多也只有千隻，地方政府與保育人士仍努力打造棲地，期待重返巔峰。

明年五月前都是觀賞期

蘇文華指出，往年只有一次破萬隻的紀錄，時間點就在歷年高峰期、農曆春節過後，這次在十一月中旬就破紀錄，而天氣愈冷愈適合倒立水母生存，相信數量還會持續飆升，到明年五月前都是觀賞期。

水質清澈打造友善棲地

至於水母大爆發原因，蘇文華研判，之前因濕地路拓寬工程進行，濕地水質經常呈現混濁，不利水母生長，工程年初完工後，潟湖水質終年保持清澈，為海洋生物打造了友善棲地。

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