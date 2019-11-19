流浪犬擴大收容 桃市府擬官民合作

2019-11-19 05:30:00

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市議員林正峰昨天在市政總質詢時，針對市府執行停止撲殺流浪動物政策後，衍生流浪狗問題，建議市府號召善心人士成立「桃園市毛小孩基金會」，建置「毛小孩之家」或「毛小孩樂園」，將流浪狗全部收容。市長鄭文燦表示，動保園區有容量限制，將與民間合作，擴大收容量。

鄭文燦表示，全國性的動保政策（TNVR）主張將流浪動物結紮後野放，對於仍有攻擊性者，市府以精準捕捉為原則，並送至動物收容中心收容，以降低其危害；針對動物保護園區有收容量的限制，市府會與民間單位合作，增加流浪動物收容處所，提高收容量。

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林正峰指出，據農委會統計，去年全國有十四萬六七七三隻流浪犬，創十五年來新高，而桃園市的流浪犬總數已逾八千隻，這些犬隻野放後，任其自生自滅，不僅不符合人道，且大部份都野放到龜山區的虎頭山及大棟山風景區，使得這兩個風景區已淪為「毛小孩」風景區。

「不要只有『野放』，而是幫這些流浪犬找一個最終的家園！」林正峰建議，市府應研議在各地區建置「毛小孩之家」、「毛小孩樂園」，建置和飼養經費則可以號召並鼓勵宗教團體、社團、廠商及企業界協助募集，成立「桃園市毛小孩基金會」，讓桃園市無人飼養的「毛小孩」能夠安養晚年，讓野狗傷人事件不再發生。

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