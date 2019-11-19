HPV疫苗第二劑庫存 桃市府：月底補足

桃園市自二○一四年編列五千六百萬元預算，推動國中女生免費接種子宮頸癌疫苗（ＨＰＶ），並於二○一六年開放國、高中女生全面免費接種。（市府衛生局提供）

2019-11-19 05:30:00

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市自二○一四年編列五千六百萬元預算，首創推動國中女生免費接種子宮頸癌疫苗（ＨＰＶ），並於二○一六年開放國、高中女生全面免費接種。市議員萬美玲昨在市政總質詢關切ＨＰＶ到校施打成效時，揭露ＨＰＶ疫苗第二劑庫存不足，造成近萬名女學生無法在兩個月期限內有第二劑可以施打，要求市府立即處理。市府衛生局表示，本月底前會再採購六千劑疫苗，足夠供應九月份施打學生的第二劑需求，明年一月會再採購五萬五千劑，確保疫苗充足。

明年一月 再採購5萬5千劑

市長鄭文燦表示，ＨＰＶ到校施打後，施打率顯著提高，而ＨＰＶ須施打三劑才能生效，對於疫苗庫存不足的問題，衛生局會儘速採購，預算若不足，可採墊付款方式處理；衛生局長王文彥說，九月至十月施打ＨＰＶ疫苗約一萬五千劑，九月施打第一劑五千人，十月施打一萬人，以第一劑疫苗而言，國一女學生施打率約提高至八十五％，第二劑疫苗須在首次施打後兩個月施打，第三劑疫苗則在第二劑疫苗施打後四個月施打，並有前後一個月的彈性期間，考量施打疫苗後的免疫力，過早或過晚追加施打恐成效不佳。

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先買6千劑 供9月打第一劑學生用

衛生局強調，ＨＰＶ疫苗供應無虞，若民眾對公費ＨＰＶ疫苗接種有任何相關問題，可撥打免費防疫專線：0800-033355洽詢。

萬美玲昨質詢說，近日屢屢接獲家長陳情，指帶女兒到合作醫療院所接種ＨＰＶ第二劑疫苗，跑了多家卻都無疫苗可打，詢問合作醫療院所及衛生局後，發現九月、十月施打第一劑疫苗者約一萬五千人，而據衛生福利部及疫苗仿單建議，ＨＰＶ四價疫苗在第一劑接種後，須於兩個月後接種第二劑，但衛生局要到本月底才能採購到六千劑，代表有將近一萬名孩子無法依建議接種的期限打到第二劑，嚴重影響孩子的健康權益。

萬美玲強調，國、高中女生免費ＨＰＶ疫苗施打政策良好，守護眾多孩子的健康，讓家長減少一份擔心，但衛生局卻錯估採購量，造成學生健康權益受損，失去原來照顧學生的美意，反而讓家長心慌，要求衛生局深刻檢討，切勿再出現如此情況。

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