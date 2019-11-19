竹北缺特色公園 婆婆媽媽牽娃抗議

兩個小娃高舉標語，跟著媽媽們一起來爭取自己的遊戲權，在現場特別吸睛。（記者黃美珠攝）

2019-11-19 05:30:00

〔記者黃美珠／竹縣報導〕昨天一群帶著娃娃們的婆婆媽媽來向新竹縣政府陳情抗議。她們不滿竹北市人口爆滿，罐頭公園一堆外，微量的遊戲空間竟讓兩千八百個小孩共用一座鞦韆，一萬四千名小朋友被迫共擠一座沙坑。罐頭化、塑膠化的公園，讓小小孩玩得起勁的，大小孩卻覺得無趣，他們要求重視小孩的遊戲權，預算分一點給孩子的遊戲場，讓公民參與設計，廣建分齡、適能、可以共融的遊戲場，讓孩子玩得快樂、玩得聰明健康。

縣府表示，竹北繩索和骨頭滑梯公園相繼被拆掉，各因安全考量和配合縣府停六停車場工程所致。前者由市公所召開說明會說明後續規劃方向，後者則確定未來會採共融式遊戲場概念設計。

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而規劃中的國際AI智慧園區，縣府將投入一千八百萬執行當地園區景觀工程，內容就包含公十五公園的共融式遊戲場建置，目前正規劃設計中，預計明年二月開工前將召開施工說明會，規劃階段的審查會議，也不排除邀請關切的家長代表們參與。

指全市僅15個鞦韆、3沙坑

抗議活動發起人楊怡青說，今年六月竹北市人口已破十九萬，其中零到十四歲的小孩有四萬三千人，但是在竹北將近兩百座公園中，竟只有十五座鞦韆，等於平均兩千八百個小朋友共用一個。小孩最愛的沙坑更只有三座，等於每一萬四千名小朋友得共用一個。她不滿，花一個月時間發動連署抗議就獲得兩千七百份的回函支持。

她說，在公園玩，應是每個兒童的日常，縣府的預算應合理分配到建置規劃特色公園上，為孩子打造有特色的分齡共融遊戲場。

籲加快遊戲場改革腳步

「還我特色公園行動聯盟」理事長林亞玫說，我國遊戲場的改革的火苗，四年前就從台北市出發，陸續於各縣市引燃。新竹縣已經慢了其他縣市四年，她呼籲縣府傾聽使用者的聲音，讓公民參與，最後蓋回孩子愛的遊戲場。

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