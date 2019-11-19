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幫動物做玩具 親子秀創意

新竹市立動物園日前舉辦動物工作坊，由親子合力製作「動物玩具」，包括馬來猴專屬輪胎遊具和浣熊罐裝飼料遊具等，讓孩子參與動物新家的佈置，一起迎接動物園開園，是好的環境生命教育。（記者洪美秀攝）

新竹市立動物園日前舉辦動物工作坊，由親子合力製作「動物玩具」，包括馬來猴專屬輪胎遊具和浣熊罐裝飼料遊具等，讓孩子參與動物新家的佈置，一起迎接動物園開園，是好的環境生命教育。（記者洪美秀攝）

2019-11-19 05:30:00

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市立動物園十二月廿八日重新開園，動物園日前舉辦動物工作坊邀請親子動手製作「動物玩具」，並將玩具設施布置在動物棲地，有馬來猴專屬輪胎遊具，還有浣熊罐裝飼料遊具等，讓孩子參與動物新家的佈置，一起迎接動物園開園。

這個「妝點新厝-遊具入籠舍」工作坊，參與的大小朋友合力製作馬來猴專屬「猴小孩不無聊」輪胎遊具和「北美浣熊動動腦」罐裝飼料裝置，利用回收再利用的環保理念製作動物玩具，不僅有創意，也是最佳環境教育場域。

市立動物園表示，北美浣熊罐裝餵食裝置，下方裝設塑膠小球，可吸引浣熊觸碰與抓取，比起單方面餵食飼料，更能夠刺激浣熊動腦思考。而「猴小孩不無聊」用廢棄輪胎製成，因為形狀彎曲多變，適合體型嬌小的馬來猴藏匿，讓猴子們玩捉迷藏，提高活動力。

參與的志工們也進入馬來猴的棲地與室內籠舍，協助清理猴島環境，將馬來猴輪胎遊具放入展場；隨後進入北美浣熊籠舍，讓小朋友親手拿著罐裝餵食裝置測試功能，浣熊們也展現高度好奇心動手嘗試將裝置內的飼料搖出，能跟浣熊近距離接觸，小朋友都很開心。

由市府都發處主辦的親子工作坊共十場，有超過三百人次參與，未來動物園開園後，會持續舉辦環境生命教育的活動，要讓動物園成為有溫度與教育意義的動物基地。

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