活化沒落舊路 造橋綠廊道通車

綠色廊道採人車分離設計，原四線車道改為雙線雙向通行車道，一旁則增闢自行車道及人行步道，讓遊客可慢遊欣賞沿途美景。（記者鄭名翔攝）

2019-11-19 05:30:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕省道台十三甲線苗栗縣造橋路段截彎取直後，為活化使用率低的舊路，造橋鄉公所獲交通部公路總局前瞻計畫補助，將一‧六公里路段打造為「造橋好客綠色廊道」，不僅增設自行車道、人行道，沿途更栽種不同樹種，春、夏季綻放各色花朵，昨正式完工通車，將成為全國截彎取直舊路活化為觀光亮點的典範。

設有單車道和人行道

苗栗縣長徐耀昌、前後任造橋鄉長黃純德、黃天貴，昨牽著高齡八旬的壽公、壽婆漫步在新闢的平整、美觀道路上，象徵造橋好客綠色廊道竣工啟用。

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徐耀昌表示，未來綠廊道隨季節呈現不同風貌，並串連香格里拉樂園、劍潭古道、冠軍建材綠概念館、牛奶的故鄉等在地景點，可望帶動觀光熱潮。

台十三甲線尖苗公路為連接竹南、頭份、造橋、苗栗的重要幹道，但造橋鄉香格里拉樂園前路段，因彎道多加上車流量大，事故頻傳，公路總局於四年前進行截彎取直改善工程，增闢筆直替代道路，舊路車流量大幅減少，平常人車罕至。

為了活化逐漸沒落舊路，打造鄉內新觀光景點，造橋鄉公所去年爭取「台十三甲道路綠色生態景觀廊道工程」，獲公路總局補助三千五百廿萬，加上公所自籌四百八十萬，共投入四千萬，規劃塑造以人為本、著重生態，並結合客家文化與酪農產業的特色道路。

種植各式花木 將成熱門景點

綠色廊道採人車分離設計，原四線車道改為雙線雙向通行車道，一旁則增闢自行車道及人行步道，假日則有農村市集空間，沿途種植綠意盎然的喬木，包括藍花楹、花旗木、大花紫薇、黃花風鈴木等，花期長達半年，可望成為國內新興熱門拍照、打卡景點。

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