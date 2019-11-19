竹縣新豐掩埋場悶燒逾一週 惡臭襲竹市南寮

新竹縣新豐掩埋場的臭氣擴散到新竹市南寮地區，市議員李妍慧（左）昨要求市府與縣府應共同研討對策解決。（記者洪美秀攝）

2019-11-19 05:30:00

〔記者洪美秀、黃美珠／新竹報導〕新竹縣新豐掩埋場因失火，已持續悶燒逾一星期，由於重度污染的煙霧臭氣，趁著東北季風，擴散蔓延到新竹市南寮地區。南寮居民吸了惡臭多日，市議員李妍慧說，服務處每天都接到爆量投訴電話，她也向新竹縣府詢問相關處置作為，但只收到「三不」，讓她氣結，市民的健康無價，要求縣府及中央環保署拿出解決對策，不要讓市民受無妄之災。

李妍慧說，縣府對新豐掩埋場持續悶燒問題態度不夠積極，也提不出對策，讓竹市民氣炸，南寮地區市民不管是打到竹縣環保局或竹市環保局，都未獲具體回應。

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居民怨街道瀰漫惡臭味

新竹市環保局表示，竹縣新豐掩埋場九日發生火災後，因南寮地區街道瀰漫惡臭味，環保局的空氣監測也在第一時間就偵測到，也立即向竹縣環保局要求應有處置作為，竹市除持續監測，也呼籲市民做好保護措施，同時也會請環保署出面協助，必要時，請竹縣環保局提供口罩給南寮地區民眾使用，避免災害擴大。

李妍慧說，新豐掩埋場已持續悶燒超過一星期，期間不斷有濃煙竄出，且都往南寮地區飄散，縣府的不作為，已嚴重影響到市民的健康安全，她要求縣府應制定跨縣市的空氣污染防制計畫，當垃圾掩埋場失火時，應通報位於下風處的新竹市 ，且應明訂新豐掩埋場堆置垃圾的清理時程。

李妍慧強調，依據新竹縣府消防局統計，新豐掩埋場前年燒了七次，去年燒了五次，今年燒第二次。當掩埋場失火已變「常態」，新竹市南寮居民難道要「常態」性的忍受掩埋場空污嗎？就因主管機關不同，市民束手無策只能「被吸入」有毒物質？她要求市府用「好鄰居條款」，要求縣府與市府共同制訂「空氣污染防治計畫」。

竹縣府允擬定預防措施

縣府表示，有關新豐掩埋場再度起火，環保局接獲消息後已立即加派人力處理，截至昨晚為止，尚在處理中。依據空污法修訂，明年空氣污染防制計畫書需與鄰近縣市研商，針對新豐掩埋場造成空污問題，將由竹縣擬訂預防措施及應變通報機制後再找竹市討論。

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