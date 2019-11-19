推攤車59年 龍山寺「肉包阿伯」走了

鹿港龍山寺「肉包阿伯」夏天賣的涼粽，造型是三角扁形，連綁法都很特別。（檔案照，記者劉曉欣攝）

2019-11-19 05:30:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕永別了！鹿港龍山寺「肉包阿伯」吳明財日前過世，讓他五十九年的攤車人生，畫上了休止符，卻也成為鹿港人永遠的懷念！

純手工 冬賣包子夏賣涼粽

鹿港龍山寺「肉包阿伯」吳明財從廿五歲就開始攤車人生，他跟妻子在家製作，冬天做包子饅頭，夏天做涼粽（鹼粽），吳明財推著攤車到市區叫賣，五十九年來堅持純手工古早味，但近來有人發現「肉包阿伯」沒出來賣，向附近鄰居打聽，才得知吳明財已離開人世。

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鹿港龍山里長陳永祥表示，「肉包阿伯」日前過世，享壽八十四歲，平時都是夫妻一起準備材料動手做，近年來隨著二人年紀增長，考量體力關係，數量也準備較少，常常一出門就賣光光。

鹿港民俗文物館副館長施雲軒特別感傷，他說，自己從小吃到大，但最近幾年阿伯成為遊客到鹿港必拍的「風景」，常常買不到。

施雲軒本月三日才到「肉包阿伯」家門口，看見阿伯正準備要出攤，蒸龍下方還有開啟爐火，蒸籠還冒著煙，他快速選購一大包肉包饅頭，帶回家就放進冰箱冷凍，想吃的時候再拿出蒸熱，沒想到，就聽到「肉包阿伯」過世的消息，如今每咬一口阿伯的肉包，就會想起他在鹿港擺攤的身影。

鹿港打卡風景 居民好懷念

施雲軒說，「肉包阿伯」以前會用著鹿港腔沿街喊著「包子饅頭」，後來年紀較大後，就不再叫賣，生意也越來越好，許多人都指定要吃傳統味的包子饅頭，麵皮比較厚也比較Ｑ；而阿伯的涼粽也很好吃，獨特的三角扁平狀，非常特別。

近年來許多人都是追著阿伯的攤車跑，幾乎每個人來買都拍照打卡，也成為鹿港街頭最美的風景之一，如今阿伯離世，也讓鹿港人感嘆，此情此景只剩追憶。

鹿港民俗文物館副館長施雲軒，11月3日跟龍山寺「肉包阿伯」買饅頭肉包，如今已成懷念。（施雲軒提供）

鹿港龍山寺「肉包阿伯」吳明財，今年11月3日準備出門賣包子饅頭。（施雲軒提供）

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