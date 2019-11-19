長照接地氣 彰化250村里長當尖兵

彰化醫院透過帶動唱，讓失智長者笑開懷，村里長在旁觀摩。（記者陳冠備攝）

2019-11-19 05:30:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕政府所推動「長照2.0」到底是什麼？不少民眾仍然無法理解，甚至不知道如何申請。衛福部認為，應該讓基層的村里長成為諮詢的第一線人員，因此昨日在彰化醫院辦理「長照知能認證村里長授證」活動，吸引近二五○位村里長參與。社頭鄉協和村村長劉聰波表示，長照已成社區生活一部分，村長也要懂政策，才能幫助有需要的村民。

了解政策與資源 才能幫鄉親

為落實政府推廣長照2.0服務，衛福部展開全國二十二縣市巡迴宣導，昨日抵達彰化，由衛福部長照司司長祝健芳，針對長照資源專業照顧、交通接送、輔具服務與喘息服務等進行說明，村里長們上完課還參觀彰化醫院失智據點，提昇長照知能後才能獲得認證。

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參加此活動的社頭鄉協和村劉聰波說，他擔任村長已有三屆，看見不少年輕人為了賺錢出外打拚，造成「獨老」現象增加，家中若有失智、失能者，就無法讓年輕人安心工作，另外也有需洗腎者要求聯絡專車等服務，因此村長必須清楚各項長照資源，才能及時照顧到村民的需求。

衛福部辦宣導 彰化醫院授證

祝健芳表示，辦理「長照知能認證村里長授證」活動，就是要讓最基層的村里長了解長照2.0的所有服務，方便在遇到有長照需求及詢問，或是發掘到需要長照協助的家庭時，第一時間就能協助轉介。

彰化醫院院長謝文淮表示，身處第一線的村里長將是長照服務的尖兵，對於長照2.0的問題，衛福部設有1966專線，彰化醫院也以1966的分機做為專線，村里長和民眾若有疑問，都可撥打04-8298686＃1966諮詢。

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