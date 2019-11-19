《新北》樹林濟安宮清醮系列活動 明登場

樹林濟安宮11月20日將展出長200公尺、寬35公尺、3萬公斤的米龍點睛。（記者周湘芸攝）

2019-11-19 05:30:00

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市樹林濟安宮適逢建廟二三○年暨東遷百年，十二月五日起至九日將舉行「東遷百年、五朝清醮」大典，有來自全國近百間宮廟贊醮，系列活動從明天（二十日）起展開，包括巨大米龍點睛、攝影比賽、宮志發表、國際學術研討、五朝清醮、慶祝晚會、遶境祈安和放水燈等，邀請民眾歡慶祈福。

濟安宮董事長陳黃綠妹說，清醮又稱祈安醮，是祭神之意，此次建醮大祭典是濟安宮第三次建醮，距離上次已相隔三十二年，系列活動從明天起登場，有長兩百公尺、寬三十五公尺、三萬公斤的米龍點睛，並提供限量三千份的小神衣，讓民眾將平安健康帶回家。

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十一月三十日將舉辦「金鑽伴侶幸福一生」，邀請三十六對結婚滿五十年、六十年的金鑽夫妻參加，接受大道公致贈的對戒；十二月一日有「踩街嘉年華」，由濟安宮保生大帝與白沙屯拱天宮三媽等神尊，遶境樹林區祈安植福，並捐出一千多組供品給弱勢團體或低收入戶。

十二月五日起一連五天的醮典活動，首日舉行科儀禮法、六日到浮洲橋下放蓮花燈、七日晚上有歌舞表演、八日到淡水施放水燈、九日有歌仔戲演出大道公傳，活動資訊可上民政局網站查詢。

新北市樹林濟安宮「東遷百年、五朝清醮」大典12月5日登場。（記者周湘芸攝）

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