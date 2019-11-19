蘇花改明年1月5日通車 議員促交通、產業因應

花蓮縣議員邱光明（左）質詢花蓮縣長徐榛蔚（右）。（記者花孟璟翻攝）

2019-11-19 05:30:00

〔記者花孟璟／花蓮報導〕蘇花改將在明年一月五日通車，花蓮縣議員邱光明昨在議會質詢花蓮縣政府，包括縣道一九三線拓寬已於去年環差通過，如「三年內沒拓寬又要重做環差」，希望縣府儘早進行，以分擔蘇花改完工後進入花蓮之車流；此外，邱光明也希望蘇花改解決花蓮交通問題後，縣府加快產業招商腳步，帶動花蓮子弟就業、減少北漂。

要求儘速拓寬193縣道 加快招商腳步

花蓮縣議員邱光明昨在縣議會總質詢表示，預料蘇花改明年通車後會有大量車潮湧入，他說，一九三縣道北段的拓寬將是「交通疏洪道」，去年四月份花蓮縣府提出的一九三縣道北段拓寬案已經通過第二次環差分析報告，他擔心「三年一下子就過去」，如果縣府不趕快執行，擔心三年後未動工環差又要重做。

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此外，邱光明也說，政府高喊「產業東移」超過四十年，但引進速度緩慢，主因就是交通問題無法解決，蘇花改完工後交通更便利，花蓮應該雙手歡迎企業投資，包括引進高科技、醫療生技等產業進駐，才能減少花蓮子弟北漂。

縣府︰拓寬計畫待補正 已努力引資

縣府建設處長鄧子榆說，一九三縣道拓寬案原本公路總局核定經費六點七九億元，但為了符合環差內容，預定路線往西移使得總經費增加約二億餘元，經費不足下只好將計畫拆成二部份，目前先將2K+230～6k+054段作為第一期計畫提送公路總局，但審查委員意見認為，縣府一次無法開發完路線的情況下，如何就交通、計畫配合及地方團體溝通，因此計劃書又退回，目前相關工程計畫保留中，等候縣府補正計畫內容，如計畫無法馬上核定，縣府也評估是否先設法開發急迫路段，經費再另想辦法籌措。

花蓮縣長徐榛蔚答詢說，蘇花改目前是「香腸式通車」，出了新隧道又接回舊路？因此縣府針對蘇花改通車後的效益還在評估中，她認為蘇花改二期的完成，才能真正對花蓮交通、產業升級有幫助，花蓮地震多，然而科技業卻最怕地震，也因此目前還是以地方創生、文創、農業、觀光是花蓮縣推動的目標，花蓮縣最近五年家戶可支配所得是提高的，失業率三點五％也已低於全國的三點七％，未來仍會努力招商引資。

公路總局蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改），繼蘇澳—東澳路段去年二月五日開放小客車通行，南澳—和平、和中—大清水，將於明年一月五日通車；其餘未納入蘇花改的路段，中央已整併成「蘇花公路安全提升計畫」，預計花費三百六十億元改善道路，提升安全，目標民國一一九年底前完工。

蘇花改將在明年一月五日全線通車，圖為蘇花改大南澳陸橋。（記者花孟璟攝）

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