太平山林鐵復駛 將啟動可行性評估

太平山森林鐵路復駛露出曙光，預計明年底可完成可行性評估報告。圖為林鐵行駛在平原段一景。（資料照片）

2019-11-19 05:30:00

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山森林鐵路停駛四十年，最近中央規劃復駛，由宜蘭縣政府負責可行性評估，議會昨要求縣府專案報告，可行性評估預算九百卅萬元，預定今年底發包，評估報告最快明年底出爐。

估年底發包 明年底出爐

太平山林鐵一九二四年通車，起點從太平山下的土場，行駛至羅東鎮竹林車站，全長卅六．四公里，沿途設十座車站，一九七九年停駛；今年八月行政院提出林鐵復駛構想，宜蘭縣籍政務委員吳澤成返鄉現勘，還率團到日本江之島取經，讓林鐵復駛露出曙光。

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縣府工旅處長李東儒說，太平山林鐵原路線分成山地線、平地線，平地線土場至竹林，復駛路線以平地線為主，盼趨近於原來路線，並新增羅東火車站、中興文創站，增加營運效益，山地線位在太平山國家森林遊樂區內，尚須羅東林管處協助，平地線的可行性評估可望最近招標，最快明年底提出報告。

原路線難度高 議員憂心

不過，森林鐵路停駛四十年，鐵軌、車站、車體已不復見，縣議員劉添梧舉大洲路段為例，兩側已蓋滿房子，怎麼走？走哪條？都沒說清楚，復駛之路困難重重，批評專案報告內容草率；縣議員陳鴻禧說，三星鄉公所曾做過初步規劃，天送埤至長埤湖路段約四億元，不妨先建這一段。

縣府秘書長林茂盛回應，三星鄉公所僅是營造林鐵意象，能否做為復駛路線，還有待評估，全案規劃仍以原路線為原則，包含路線、法規、沿線都市計畫，都會納入評估報告一併考量。

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