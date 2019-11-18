《愛肝加油站》服B肝口服抗病毒藥 自行停藥很危險

▲許金川教授提醒，有B、C肝的人，每半年要做一次完整的肝臟檢查。（肝病防治學術基金會提供）

2019-11-18 05:30:00

文／許金川

Q：我的父親是B肝帶原者，半年前B型肝炎發作，當時肝指數爆高，連胎兒蛋白都高到100多。服用B型肝炎的抗病毒藥物後，指數才開始慢慢恢復。上週回診時，肝指數及胎兒蛋白都已恢復正常，但是這兩天我發現父親並沒有服用抗病毒藥物，他說胎兒蛋白都恢復正常了，可以安啦！而且他又擔心長期用藥怕對身體不好，所以就自行停藥了，請問才用藥半年，真的可以停藥嗎？

A：B型肝炎發作厲害的時候，除了B肝病毒數（HBV-DNA）及肝指數GOT、GPT會衝高之外，嚴重時，連黃疸指數都會高起來。當肝炎過後，肝細胞再生過程中會分泌甲種胎兒蛋白，因此，甲種胎兒蛋白（AFP）也可能會升高。

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理論上，當肝炎逐漸緩解，肝指數、B肝病毒數及甲種胎兒蛋白（AFP）會同步下降，直到恢復至正常值內。但是如果甲種胎兒蛋白在肝炎緩解後，遲遲未恢復正常，那就要小心了，有可能是肝臟長了壞東西，一定要仔細查明原因。

不過，並非胎兒蛋白數值恢復正常就能安心停藥，這只是表示肝炎情況已較穩定，是否可以停藥的關鍵還是要依據GPT及B肝病毒數而定，一般來說至少要GPT恢復正常、B肝病毒測不到，且能持續維持一年到一年半以上，再來考慮停藥。

在未達可停藥程度前就貿然停藥，是非常危險的，很有可能會造成B肝病毒大反撲，引發猛爆性肝炎，嚴重者甚至要倚賴肝臟移植才有機會保住性命，因此，請您父親一定要規律用藥，在醫師沒有建議停藥前，千萬別再自行停藥。

事實上，B肝口服抗病毒藥物當中，只有惠立妥在長期服用後可能會影響腎功能，或有造成骨質疏鬆的疑慮，其他藥物則幾乎沒甚麼副作用，少數偶見有頭痛或腸胃不適，但通常只要在停藥後，副作用就會慢慢緩解了，不用太過擔心。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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