為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

《愛肝加油站》服B肝口服抗病毒藥 自行停藥很危險

▲許金川教授提醒，有B、C肝的人，每半年要做一次完整的肝臟檢查。（肝病防治學術基金會提供）

▲許金川教授提醒，有B、C肝的人，每半年要做一次完整的肝臟檢查。（肝病防治學術基金會提供）

2019-11-18 05:30:00

文／許金川

Q：我的父親是B肝帶原者，半年前B型肝炎發作，當時肝指數爆高，連胎兒蛋白都高到100多。服用B型肝炎的抗病毒藥物後，指數才開始慢慢恢復。上週回診時，肝指數及胎兒蛋白都已恢復正常，但是這兩天我發現父親並沒有服用抗病毒藥物，他說胎兒蛋白都恢復正常了，可以安啦！而且他又擔心長期用藥怕對身體不好，所以就自行停藥了，請問才用藥半年，真的可以停藥嗎？

A：B型肝炎發作厲害的時候，除了B肝病毒數（HBV-DNA）及肝指數GOT、GPT會衝高之外，嚴重時，連黃疸指數都會高起來。當肝炎過後，肝細胞再生過程中會分泌甲種胎兒蛋白，因此，甲種胎兒蛋白（AFP）也可能會升高。

理論上，當肝炎逐漸緩解，肝指數、B肝病毒數及甲種胎兒蛋白（AFP）會同步下降，直到恢復至正常值內。但是如果甲種胎兒蛋白在肝炎緩解後，遲遲未恢復正常，那就要小心了，有可能是肝臟長了壞東西，一定要仔細查明原因。

不過，並非胎兒蛋白數值恢復正常就能安心停藥，這只是表示肝炎情況已較穩定，是否可以停藥的關鍵還是要依據GPT及B肝病毒數而定，一般來說至少要GPT恢復正常、B肝病毒測不到，且能持續維持一年到一年半以上，再來考慮停藥。

在未達可停藥程度前就貿然停藥，是非常危險的，很有可能會造成B肝病毒大反撲，引發猛爆性肝炎，嚴重者甚至要倚賴肝臟移植才有機會保住性命，因此，請您父親一定要規律用藥，在醫師沒有建議停藥前，千萬別再自行停藥。

事實上，B肝口服抗病毒藥物當中，只有惠立妥在長期服用後可能會影響腎功能，或有造成骨質疏鬆的疑慮，其他藥物則幾乎沒甚麼副作用，少數偶見有頭痛或腸胃不適，但通常只要在停藥後，副作用就會慢慢緩解了，不用太過擔心。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播