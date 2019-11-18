亂點老婆眼藥水 呼吸困難險送命

▲亂用眼藥水可能導致全身性副作用。圖中人物與本文無關。（照片提供／江怡蓉）

2019-11-18 05:30:00

文／江怡蓉

55歲陳先生，有氣喘病史，穩定控制中，最近因為眼睛疲勞，想起家中還有上個月老婆因青光眼看診留存的眼藥水，直接拿來使用，沒想到點完後，突然呼吸困難失去意識，老婆趕緊叫救護車送醫，緊急插管在加護病房治療後，才撿回一命。

陳先生不解的是，為何只是點個眼藥水，以前也常拿老婆的藥來點，為何這次導致如此嚴重後果？

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許多人都以為眼藥水只是局部作用於眼睛，卻忽略眼藥水也會從眼角的鼻淚管處，藉由鼻黏膜進入全身吸收，雖然微量，但對於具有某些疾病或對該藥水成分過敏的病人，微量吸收的藥品即可能導致嚴重傷害。

陳先生就是誤用了青光眼治療中常見的乙型交感神經阻斷劑，該劑除可降低眼壓，以治療青光眼外，也會導致氣管收縮，對於本身具嚴重氣喘或呼吸道阻塞疾病者，屬禁忌用藥。

不當使用恐細菌交叉感染

此外，使用他人的眼藥水，除可能有細菌交叉感染疑慮，也可能使用到超過保存期限眼藥水。藥水瓶身上有效期限為未開封的期限，開封使用後，因考量細菌滋生風險，不論是否用完，建議開封一個月後應丟棄。

此案例雖然屬藥品引起的嚴重不良反應，但陳先生卻因為該眼藥水並非本人經醫師看診後處方取得，且該藥品說明書中，氣喘病人也為禁忌使用對象，故陳先生無法符合法規，利用國家的藥害救濟制度獲得救濟金。由這個案例可讓我們了解，即便是眼藥水也可能引起大傷害。

如果出現眼睛不適，應主動就醫，由醫師確認診斷開立適當眼藥水，才能確保眼睛健康，不可隨意使用他人的藥品，家中也不應囤積已不須使用的藥品，以免誤用導致嚴重的傷害。

（作者為彰化基督教醫院藥學部藥師）

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