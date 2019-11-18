洗腎病友遵醫囑 一圓媽媽夢

▲醫師表示，洗腎患者確實遵照醫囑，仍可懷孕生子；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／陳世宜）

2019-11-18 05:30:00

文／陳世宜

32歲王小姐是罹患末期腎病（尿毒症）的病友，定期接受洗腎的治療已經2年了，結婚3年一直不敢奢望會有孩子。因為也沒有特別的避孕，在得知自己懷孕後，喜憂參半來到我的門診，詢問是否可以生下寶寶。

經過討論後，她了解懷孕後的相關注意事項，之後也順利在懷孕35週，產下2400公克的寶寶。

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懷孕對於媽媽而言，身心都是極大考驗，而在尿毒的情形下，對胎兒更有一定的影響，但謹慎小心配合醫療團隊的指導，確實遵守醫囑，洗腎病人仍可懷孕生子，如願當媽媽。

長期洗腎的女性，因尿毒會影響女性荷爾蒙分泌等因素，懷孕機率相對會降低，此外，自然流產、胎兒死亡、窘迫與早產、高血壓、子癲前症（妊娠毒血症）、羊水過多症與羊水過少症等併發症也較一般產婦高。

◎隨著醫療的進步，前述問題已大幅改善，不過仍有幾項須特別注意：

●確定懷孕後，須增加洗腎次數。每週至少20小時的透析時間，控制尿素氮在50mg/dl以下。

●血壓控制於140/90mmHg以下。

●避免貧血。與一般透析病人相同，血色素維持在10-11g/dl的目標。

●除一般營養的攝取，蛋白質、水溶性維他命及葉酸等須加強補充。

●高強度的透析會大量的清除磷離子，磷攝取不再限制，也較不須使用降磷藥物，但鉀、鈣、磷等項目仍須嚴密監測，以及飲食、藥物調整。

建義生產時間34-36週間

●建議生產時間為34-36週之間，勿超過38週。新生兒須加護照顧。

洗腎女性仍有很大的機會懷孕生子，但懷孕的過程會比一般的孕婦更為辛苦，胎兒的情形也會面臨較多風險，每個人是否適合懷孕仍須視情況而定。

除了將自己調整到最好的狀態外，最好能事前接受專業腎臟科醫師及婦產科的審慎評估及建議下再受孕，也祝福洗腎懷孕的媽媽們都能順利生下健康的寶寶。

（作者為台大醫院北護分院腎臟科主治醫師）

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