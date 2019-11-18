花生價高怕被竊 農民搭棚整天看守

花生收成，農民在產業道路曬花生，擔心價格好引來宵小，乾脆搭棚帳廿四小時看守。（記者黃淑莉攝）

2019-11-18 05:30:00

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林花生種植面積、產量全國之冠，目前二期作花生進入收成期，田間產業道路可見農民曬花生景象，今年產量減少價格高，有農民擔心遭竊，在路旁搭棚帳廿四小時輪值看守，晚上睡在貨車上。

雲林花生栽種面積及產量佔全國四分之三，現正在採收的二期作花生就有九千公頃，主要集中在虎尾、元長、北港、四湖、東勢等沿海地區。

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雨損量減 產地價每台斤40多元

花生農表示，今年八月間大雨花生受災嚴重，導致今年產量較正常減收超過一半，地勢低窪的地方只收成三分之一，量少價格上漲，產地收購價每台斤四十多元，是近十年來最高價。

農民說，每到作物收成期都傳出農作物遭竊，所以只要花生收成期就有農民在路旁搭棚帳夜宿「顧土豆」。

虎尾林姓花生農在曬花生的路旁以塑膠帆布搭棚做為臨時客廳，晚上睡貨車；他說，為避免辛苦好幾個月的收成遭竊，曬花生期間每天跟妻子輪班，妻子顧白天，晚上他睡貨車上守護。

林姓農民表示，白天太陽大氣溫高，在棚帳裡悶熱要吹電風扇，晚上寒風強勁氣溫低，睡覺時要戴帽子、穿外套。

盼持續好天氣 7天曬好裝袋

林妻說，今年花生價格雖漲至近十年新高，但因為雨災產量減少，不能有閃失，如果天氣不錯，白天太陽大，大約七天就可曬好花生裝袋，天氣不穩定的話要曬十多天。

警執行護農專案 加強田間巡邏

不僅農民自我防竊，雲林警方每到在地農作特產收成期，都會執行「護農專案」勤務，加強田間重點巡邏。

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