路斷20年 雲149甲線動工修復

施工期間不影響萬年峽谷觀光。（記者詹士弘攝）

2019-11-18 05:30:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲一四九甲線樟湖通往草嶺路段於九二一大地震時道路中斷至今已廿年，昨天終於開工進行修復，工程費達一億四千五百九十九萬元，預計後年三月竣工；施工期間草嶺重要景點「萬年峽谷」觀光不受影響。

工程費1.46億 後年3月竣工

雲林縣長張麗善表示，為古坑鄉觀光發展與健全交通路網，縣府擬定一四九甲線復建三部曲，包括原路修復、全段恢復通行及橋梁興建，今首部曲開工，會以更積極的態度辦理後續工程，希望修復後完善的交通系統，可以為古坑發展注入新的能量。

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公路總局副處長陳錫恩說，一四九甲線中斷後，斗六、古坑到草嶺必須經竹山桶頭繞行一四九乙線才能到達，多了約卅分鐘路程，影響交通甚鉅，地方爭取修復多年，公路總局協助在交通部生活圈道路系統改善計畫（公路系統）項下補助辦理，分為原路修復及截彎取直之新建橋梁二段重建工程，昨天開工的是原路修復段，工程費一億四千五百九十九萬元，預計二○二一年三月完工。

萬年峽谷觀光 不受影響

雲林縣府工務處長汪令堯指出，縣府也爭取行政院工程會補助「一四九甲線廿四至廿五K+七百五十段」與「一四九甲線廿六K+五百及廿七K+五百段」二案災害修復工程，預計十二月同步發包，配合本案期程，可望於明年九月及後年二月竣工，中斷廿年的一四九甲線可望於二○二一年三月全段恢復通行。

汪令堯說，由於施工段就在「萬年峽谷」入口，剛好是落石區，將把現有的明隧道延長五十公尺，為減少衝擊觀光，施工期間會留下通道，不會影響「萬年峽谷」觀光。

興建高架橋案 正進行環評

劉建國表示，每逢豪大雨或天災就會讓一四九甲線受損，日前工程會主委吳澤成曾加碼補助一千多萬元進行道路整修，鄉親期待的截彎取直新闢高架橋梁案，正進行環評。

雲一四九甲線九二一地震後中斷至今，終於展開修復工程。（記者詹士弘攝）

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