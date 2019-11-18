人數破57萬 花彩節大溪展區閉幕不關園

桃園花彩節大溪展區辦理「精靈圓舞曲」夜間活動，五十二顆七彩燈色的不倒拍拍球一拍即亮，全場驚喜不已。（記者李容萍攝）

2019-11-18 05:30:00

〔記者李容萍／大溪、中壢報導〕第五屆桃園花彩節首檔大溪展區昨日閉幕，大溪區公所統計總參觀人數突破五十七萬四千人次，光是昨天就湧入十六萬人次的賞花人潮，創下九天展期單日最高紀錄。

花況預計還可持續一週

前晚唯一的「精靈圓舞曲」夜間活動，五十二顆七彩燈色的不倒拍拍球，矗立花田一拍即亮，讓全場驚喜不已，大溪展區閉幕但是不關園，花況預計還可持續一週，民眾還是可以賞花。

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大溪區長陳嘉聰表示，市府連辦五年的桃園花彩節，推動免費賞花的「幸福經濟學」，已成為桃園及大溪非常有特色及亮點的農業品牌活動，尤其大溪展區前晚首次辦理的夜間活動，更是叫好又叫座，明年公所一定爭取續辦，並且會推陳出新，讓遊客每年此時前往大溪都有美麗花海可觀賞。

中壢展區接力登場

前天起接力登場的中壢展區，在二天假期中，繽紛花海也吸引滿滿賞花拍照人潮。中壢展區將展至廿四日，展區以大波斯菊、百日草、向日葵等景觀綠肥花卉為主，運用線狀及不同顏色的綠肥種成條紋狀，目前花況漸入佳境，開展兩天同樣吸引滿滿賞花人潮，昨天限定的「嘿呦！嘿呦！拔蘿蔔」活動，吸引親子下田同樂。

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