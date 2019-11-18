偷倒營建廢土 順便整地再「進攻」

偷倒者為了在寶山鄉竹四十七之二線山坳偷倒營建廢土，遇到大車不能走的山徑就鋪鐵板「搶通」。（記者黃美珠攝）

2019-11-18 05:30:00

〔記者黃美珠／寶山報導〕新竹縣寶山鄉竹四十七之二線（峰城路）附近某山坳，因周邊住戶少且散居各地，再加上距離鄉內合法申設的私人土資場不遠，以致被偷倒集團載運營建廢棄土侵入偷倒，不僅把包含峰城路在內的周邊鄉間小路柏油路面都壓毀，邊倒還邊整地、拓寬聯外道路供重車隊進場運棄更便利。囂張的是，這些人不僅是大白天大剌剌進出賺黑心錢，就連週末也持續「加班」，貌似全年無休！

寶山峰城路山坳 成偷倒天堂

新竹縣竹東警分局表示，本案他們已會同縣府環保局到場勘查過，已鎖定特定對象追查，今天將會同檢方、縣府、公所農政單位等到場確認現場農地受害狀況。

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警方說，寶山鄉本就有合法私人棄土場，且離此地不遠。這個土資場平日上班時間早上九點到下午四點，開放給持有「清運證明」的砂石車載土入場傾倒。

不肖業者和砂石車司機疑似見此有機可趁而混雜其中，後來更囂張到連假日也來，以致包含三峰、新湖、環南、寶新、峰城等路段，大白天都有重車隊出沒，常把路面壓壞。竹東分局五月中才藉著強力稽查三峰路超載車輛，意外破獲了一個非法棄土場，把涉案者統統依廢清法等「打包」移送新竹地檢署究辦。

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