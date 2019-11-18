拚立委 鄭宏輝搶客家票 鄭朝方歌聲圈粉

新竹市立委參選人鄭宏輝（右）。（記者蔡彰盛翻攝）

2019-11-18 05:30:00

〔記者蔡彰盛、黃美珠／新竹報導〕「客家團結一條心、全力支持鄭宏輝！」民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝，昨在「開臺金山寺」成立「蔡英文、鄭宏輝客家後援會」大造勢，包括前台灣省主席林光華、桃園市長鄭文燦都牽起鄭宏輝的手，全力呼籲支持者票投「會贏的人」，一起守護台灣民主、延續新竹市建設，莫讓國民黨漁翁得利！

鄭文燦讚賞同為「野百合學運」出身的台大學弟鄭宏輝，強調竹市近年在林智堅市長的努力下，不斷進步，奠定「新竹模式」的城市治理魅力，應該要讓跟林智堅「同心」的鄭宏輝，前進國會、爭取更多的福利與建設。

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鄭宏輝主張，新竹市的南隘、大湖、茄苳三所小學有三成五的客籍學童，未來希望讓他們成為「客語生活學校」，以客語做為校園生活主要語言，讓孩子從日常生活中，傳承珍貴的客家文化。

民進黨新竹縣第二選區立委參選人鄭朝方昨天下午在竹北市爬蟲公園舉行「音樂方城市」替選情加溫時，特別跟黨副秘書長林飛帆合體高歌「海闊天空」替香港加油外，因日前國民黨前新北市長朱立倫、立委顏寬恆合體唱了首張惠妹的「聽海」卻被網友酸爆，所以他們臨時自組「台灣隊」也唱一次「聽海」，PK他們口中「中國隊」的朱立倫和顏寬恆版，逗得現場粉絲呵呵大笑。

鄭朝方說，音樂是生活不可或缺的養分，他希望用音樂化解政治對立，也送暖給需要加油的香港民眾。

新竹縣第二選區立委參選人鄭朝方（左）。（記者黃美珠攝）

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