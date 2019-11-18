通車滿月 彰化濱海大道被倒廢棄物
2019-11-18 05:30:00
〔記者劉曉欣／彰化報導〕有夠扯！甫完工並通車一個月的彰化縣「濱海大道」，竟然在一夕之間出現「廢棄物」小山丘，點燃群眾憤怒。警方表示，為了維護用車安全，目前已請和美清潔隊把廢棄物運走，並調閱附近的路口監視器，將會全力追查「凶手」。
建築垃圾堆 佔據半個車道
臉書社群《伸港小鎮》昨天一早就有人拍照貼文，民眾紛紛留言表達不滿，認為這太離譜了，廢棄物就公開倒在全新「濱海大道」，一定要調閱監視器，揪出不法的業者。還有民眾表示，無法接受通車的「滿月禮」，竟是被偷倒的「廢棄物」。
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彰化和美警分局表示，被偷倒廢棄物地點正是新開通的濱海大道，由於鄰近國道三號和美交流道匝道，初步研判是裝載廢棄物的大貨車，原本想偷倒在偏僻道路，可能一時找不到，就直接倒在濱海大道，由於廢棄物幾乎快佔了半個車道，已經嚴重影響交通安全，警方聯絡和美清潔隊前來清運、移置，以交通安全為優先。
居民氣憤 警調監視器緝凶
和美警分局強調，目前已進行路口監視器調閱作業，全面追查偷倒車輛的行蹤，不容不法的廢棄物業者挑戰公權力。
縣議員賴清美表示，濱海大道才剛開通，到昨天剛好滿一個月，沒想到滿月禮卻是像個小山丘的廢棄物，廢棄物裡頭有建築土方、木材，竟然偷倒在全新道路，真的非常離譜！