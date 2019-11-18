蕭美琴拚立委連任 出刊「向你報告」

花蓮縣立委蕭美琴昨天出刊主文宣《蕭美琴向你報告》，向花蓮人報告四年來身為區域立委的政績重點。（記者王錦義攝）

2019-11-18 05:30:00

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣立委蕭美琴昨出刊《蕭美琴向你報告》，向花蓮人報告四年來身為區域立委政績。她說，總統蔡英文的副手是賴清德，蔡賴配已確定成形，賴院長是黨內優秀人才，相信在蔡賴配帶領下，可打贏這場選戰，「總統蔡英文、立委蕭美琴花蓮聯合競選總部」也將在本週六（二十三日）上午十點成立，當天蔡總統也將出席，將是蔡總統繼本月初到花蓮關切蘇花改進度後，二度來到花蓮替蕭美琴助陣！

改善花蓮交通 蕭：兌現政見

蕭美琴說，自己在任期當中不論是資源爭取，或是解決花蓮許多長期問題，都付出許多努力；但支持者認為她過去較低調做事，應該更主動積極讓選民瞭解，因此她將過去四年來，所走過、做過的努力，較完整呈現出來，文宣已是濃縮版。她說，每天都在為花蓮鄉親做事、發聲，「會做事、最實在」一直是我服務的精神，相信四年來深耕花蓮認真看得見。

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「沒有一件政績是從天而降，都是透過鍥而不捨的努力、一步一腳印走過來」，蕭美琴說，各種建設不是喊口號就能達成，像是手冊其中一部分有十四頁，詳實整理四年來的質詢、提案及會勘紀錄，字很多，她希望民眾從這些內容，可了解到一個公共政策的形成、推動，要歷經很多、很多的會議、質詢，不是一蹴可及。

促成台鐵採購新列車 台9線拓寬

蕭美琴說，她的政見四年來已陸續兌現，例如花蓮人最在乎的交通問題，包括促成台鐵的新列車採購以提升北迴線運能、台九線全線拓寬，以及農產業加值、成立國立海洋資源博物館等重大政策，現在都在進行中。她認為，建設要有延續性，必須有充分了解過程的人繼續居中協調處理，所以她願為了花蓮，再度全力以赴！

傅崐萁是否參選 選情最大變數

花蓮立委目前有國民黨提名的黃啟嘉、民進黨徵召蕭美琴確定參選，雙方選情呈現五五波，但隨著前花蓮縣長傅崐萁近日來包括發布民調結果展現「實力」，加上各界「勸進」，動作頻頻，一度外界認為有意爭取進國民黨不分區名單。

隨著國民黨不分區名單確認「沒有傅崐萁」，本週五又是立委登記參選最後一天，傅是否本週突然大動作宣布參選，將左右花蓮選情，如傅確定參選，蕭美琴競選連任之路將艱辛異常。

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