寫陳澄波密碼 柯宗明籲珍惜自由

身為作家、編劇、導演的柯宗明，昨到宜蘭分享著作「陳澄波密碼」。（記者張議晨攝）

2019-11-18 05:30:00

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「陳澄波密碼」是編劇家柯宗明首篇長篇歷史小說，他以日治時期知名畫家陳澄波為背景，傳達台灣人的歷史恐懼症；柯宗明昨到宜蘭分享著作心得，從戒嚴到解嚴後，台灣歷史書寫脈絡出發，提醒大家珍惜現在的創作自由。

陳澄波出生於一八九五年，當年適逢台灣割讓給日本，死於一九四七年的二二八事件，「陳澄波密碼」故事源起於一樁陳澄波油畫的修復委託，經過抽絲剝繭，探討這位台灣前輩畫家的美術成就，道出台灣人歷經清朝、日治時期、中華民國政府，不同時代的國族困惑。

請繼續往下閱讀...

「陳澄波密碼」去年出版後，獲得第三屆台灣歷史小說獎首獎，宜蘭縣文化局舉辦「說書人秘密」講座，柯宗明受邀分享創作，他認為，歷史小說並非台灣主流文學類型，主要與早期台灣經歷長期戒嚴，政治因素讓人不敢觸碰歷史，直到走入民主，才陸續有歷史小說出版。

柯宗明說，歷史與文學結合，挑戰性很高，昔日戒嚴時期，許多人心靈也被戒嚴，不敢看待過去，直到他們這一代，有了創作自由，這是要珍惜的事。

柯宗明表示，「陳澄波密碼」除了帶出陳的生平，還有同一時期文學家楊逵等人，經由故事回溯，引領讀者走入動盪的大時代。

身為作家、編劇、導演的柯宗明，昨到宜蘭分享著作「陳澄波密碼」。（記者張議晨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法