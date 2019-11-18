台南》南關線三大廟王醮 登錄國家重要民俗

文化部長鄭麗君（左三）頒發國家重要民俗證書給關廟山西宮、歸仁仁壽宮及保西代天府等三大廟，市長黃偉哲（左一）出席見證。（記者蔡文居攝）

2019-11-18 05:30:00

〔記者蔡文居／台南報導〕「南關線三大廟王醮暨遊社」是台南仁德、關廟、歸仁地區多年歷史的王醮遶境活動，保留百年傳統，今年通過文化部審議登錄成為國家重要民俗，文化部長鄭麗君昨天南下頒發登錄證書給關廟山西宮、歸仁仁壽宮及保西代天府三大廟。

文化部長鄭麗君 南下頒發登錄證書

授證儀式在歸仁仁壽宮舉行，由仁壽宮主委張鈴宏、關廟山西宮主委歐明堃及保西代天府（大人廟）主委陳黃素卿分別代表受證，市長黃偉哲出席見證，仁壽宮席開八十四桌宴請各交陪境廟宇代表、學校及各界人士，立委王定宇等地方人士出席祝賀。

請繼續往下閱讀...

鄭麗君表示，「南關線三大廟王醮暨遊社」至今仍保留傳統敬神儀式，充分展現民間自發力量與社群凝聚力。這項民俗得以傳承下來，過去都是靠三大廟的努力保存，很不容易，上任後一改過去證書用寄送的方式，而改親自頒發，以感謝大家對文化的用心，這代表一份感謝、也是一份責任。未來文化部會繼續打拚，讓台灣的文化從在地開始，連結歷史、在地，讓台灣文化在世界上有更多自己的特色，並建立台灣文化的主體性。

黃偉哲︰全國21處重要民俗 台南佔5處

黃偉哲說，台灣有廿一處全國重要民俗，其中台南市就佔了五處，包括「西港刈香」、「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」、「南鯤鯓代天府五府千歲進香期」、「東山吉貝耍夜祭」，以及「南關線三大廟王醮暨遊社」，這是祖先留給我們非常重要的資產。

張鈴宏等人指出，三大廟王醮歷史悠久，可追溯至一九○九年，迄今已百餘年，如今成為法定國家級的「重要民俗」，這是地方的榮耀。三大廟王醮有獨特的「接辦」與「放伴」之俗，一廟建醮，另兩廟必全力支援，「三角交陪」的特色為全國特有。

文化局表示，三大廟王醮具獨特的醮典組織、盛大的請水、神秘的請王、壯觀的普度、特殊的午夜陣頭接禮、紅包醮與吃中午、狀元公送王等，皆與南關地區的歷史、地理和人文背景有關。三大廟王醮傳承至今，並不因社會變遷而改變，王醮接力舉辦的傳統，「三角交陪」的關係、相互放伴的情誼，顯現出南關地區生命信仰共同體的價值，放諸全國也相當罕見。

南關線三大廟王醮列國家重要民俗授證儀式昨天在歸仁仁壽宮舉行，現場由金獅陣陣頭精采表演開場。（記者蔡文居攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法