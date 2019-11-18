屏東》萬丹紅豆節攤位改外包 反彈大

萬丹紅豆節是當地年度盛會，現場各式農特產品及美食攤位十分搶手。（記者李立法攝）

2019-11-18 05:30:00

〔記者李立法／屏東報導〕萬丹鄉行之有年的紅豆節活動，每年吸引大批人潮湧入，現場攤位十分搶手，往年都靠現場抽籤決定獎落誰家，但萬丹鄉公所今年將改採外包方式，不再自辦抽籤，連日來在網路上出現反彈聲浪，引發關注。

萬丹鄉每年配合紅豆產季於年底舉辦紅豆節活動，鄉公所並動員社區安排煮飯湯比賽及演唱會、民俗技藝等動靜態展演，十多年來已成為當地年度盛會，吸引數以萬計的人潮湧入萬丹鄉公園，現場各式農特產品及美食攤位十分搶手，由公所辦理公開抽籤決定。

請繼續往下閱讀...

鄉長︰防高價轉租獲利爭議

鄉長劉昭相表示，每年紅豆節攤位抽籤，不少外鄉鎮業者利用萬丹鄉親友當人頭取得抽籤資格，抽中攤位後便高價轉租獲利，失去該活動為照顧在地業者的原意，因此，今年預定在十二月二十八、二十九日舉辦的萬丹紅豆節活動，現場三百多個攤位一律採外包方式辦理，讓真正想設攤作生意的業者直接與外包廠商接洽。

鄉公所取消紅豆節行之有年的攤位抽籤方式，連日在地方社群網路平台引發熱議，有人擔心攤位全部外包後，設攤成本將增加，氣得要找民意代表到鄉公所抗議，有人建議就算外包也應該為萬丹鄉親保留一定比例的攤位，且須訂出合理的租金，還有人揚言抵制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法