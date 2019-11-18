屏東》大和完福渡孤搶粄 大人小孩開搶

內埔鄉東勢村大和社區近年更在完福儀式時，恢復停辦近五十多年的「四孤搶粄」，活動十分受到鄉親歡迎。（記者羅欣貞攝）

2019-11-18 05:30:00

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「完福」是許多客家聚落傳統祭典，目前正值完福季節，秋收歲末之際全村總動員謝天祈福，早年從高樹鄉大路關一帶遷移而來的內埔鄉東勢村大和社區，近年更在完福儀式時，恢復停辦近五十多年的「四孤搶粄」，老老少少開心重溫與體驗。

日治時期，隘寮溪氾濫，使下游村落受害，為防止災害，日本政府著手興建昌基堤防，然而在隘寮溪北岸的大路關客籍居民，卻面臨土地被水沖走的命運，一九四三年被安排遷居到內埔鄉東勢村河川浮覆地上，建立新的部落，即現今內埔鄉大和社區。

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去年復辦 今年規模更勝去年

即便從大路關遷移到這裡，大和庄仍保留許多家鄉的傳統祭典與習俗，完福渡孤搶粄便是其中之一，不同於大路關的四孤搶粄在農曆七月十五日辦理，大和社區的渡孤搶粄是於農曆完福期間舉行。

為了找回過去渡孤搶粄的習俗，大和社區發展協會前理事長鍾國雄自從高樹鄉大路關四孤搶粄復辦後，每年都邀約社區居民前往參加，希望找回過去村莊的渡孤搶粄習俗，去年與元帥宮管理委員會首度復辦，今年於本月十日舉行，規模更勝去年。

搶食品 笑聲、尖叫聲不斷

大和渡孤搶粄分兒童組與成人組，廟前廣場馬路上平鋪大塑膠布，廟方準備粄類、水果、餅乾、彈珠汽水、點心等，放在塑膠布上；待乩童確認後，圍在祭品周邊的人員才「開搶」，現場笑聲、尖叫聲不斷；居民李桂招表示，渡孤搶粄復辦後，孫子每到完福前夕，就開始期待了，找回傳統儀式的感覺真好。

屏東縣內埔鄉東勢村大和社區近年恢復辦理「四孤搶粄」。（記者羅欣貞攝）

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