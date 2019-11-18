東大生發想創作 民眾體驗數位設計

VR體驗讓民眾透過虛擬實境裝置，置身科技畫境，驚呼連連。（記者陳賢義翻攝）

2019-11-18 05:30:00

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣客家文化園區與台東大學數位媒體與文教產業學系聯手策辦「數光．台東後生數位多媒體設計展」，作品包括動畫、遊戲、AR、VR體驗、微電影、平面設計、文創商品與包裝設計等，皆為學生發想創作，即日起到二○二○年二月九日止在客家文化園區展出，參訪民眾可從中窺探年輕設計師專業培養面向，及台東後生豐沛的創新能量，體驗學子們無邊無際的想像力。

設計展昨開幕 ，VR體驗讓民眾透過虛擬實境裝置，置身科技畫境，好玩有趣的數位科技讓大家驚呼連連，發現生活中原來存在這麼多種的數位科技，另也欣賞到許多結合台東在地元素與時下議題的創作。

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民政處表示，東大多年來致力於數位創生設計人才的培育，多次受邀到全國各大設計展參展，作品主題多源於對自身文化的關注，表現媒材多元。相較西部，大花東地區較缺乏數位媒體設計人才培育單位，相關展覽也較少，希望透過這次展覽，讓台東學子及大東部民眾認識，數位媒體結合在地特色的多元呈現。

東大數媒系主任賀俊智主任表示，二○一九更為創生元年，事實上東大數媒系早就著手朝「數位設計」翻轉地方，這次展覽主題「數光」亦可讀作「曙光」，具數位設計與台東創作雙重意涵。此外主視覺設計結合學生作品與摺紙，從一張「攤開的紙」，到「紙鶴」展翅飛翔的意象表示。

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