靠眼藥水解決紅眼 非長久之計

▲依眼藥水成分而有不同功效，含血管收縮劑的眼藥水並非眼睛保養之用。（照片提供／陳浩銘）

2019-11-17 05:30:00

文／陳浩銘

眼睛乃靈魂之窗，擁有明亮的雙眼是每個人所希望的，但現代人工作繁忙，可能因熬夜加班，或是長時間盯著3C產品造成的用眼過度，造成眼睛血絲浮現。

為了快速使眼睛明亮，不少眼藥水主打可使眼睛明亮，改善充血問題，不少人也以這類眼藥水作為眼睛保養，其實都是不正確的。

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血管收縮劑 能暫時改善症狀

所謂的眼白部分，醫學上稱為鞏膜，上有結膜覆蓋，內有微小血管，用以供給養分及維持眼部新陳代謝。當過度使用眼睛時，會使血液鬱積，循環不良。適當的血管收縮劑能暫時改善症狀，幫助微小血管循環，所以不少眼藥水有添加如Naphazoline、Tetrahydrozoline、Phenylephrine等血管收縮劑，但若過度使用這類血管收縮劑，不斷使結膜血管持續收縮，可能使藥效變差或維持時間降低，嚴重者還可能造微血管破裂，或是於停藥後，可能造成反彈性充血。

眼睛若產生血絲，除了一般的用眼過度外，可能的原因還包括細菌感染、病毒感染、過敏性角膜炎、淚液不足、自體免疫疾病、隱形眼鏡配戴過久等。

眼紅逾7天 要留意其他症狀

眼用血管收縮劑雖能改善紅眼症狀，但對這些問題的根本原因並沒有解決，又如糖尿病或高血壓患者，眼部血管相對脆弱，也容易產生破裂或鬱積狀況。

若眼紅症狀持續超過7天，或伴有已知疾病、眼屎、眼油、發燒、疲憊等其他症狀，購買眼藥水時務必諮詢藥師，或由眼科專科醫師進行確診，才能對症下藥，守護眼睛的健康。

（作者為醫藥品查驗中心藥師）

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