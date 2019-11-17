治療乳癌 局部切除、重建可併行

▲局部乳房立即性重建，可幫助乳癌病患胸部美觀對稱，減輕穿衣服的困擾。（照片提供／黃嫆茹）

2019-11-17 05:30:00

文／黃嫆茹

「真的很害怕乳房整個被切掉！乳房外科醫師說，我也可以選擇局部切除，不過，手術後兩邊會有落差耶！」年輕的她，乳癌、腫瘤不大，但想到手術以及未來，已夠她心慌意亂了。

安慰她後，我們一起看了切片、超音波報告、檢視了她的乳房、胸部周圍、背、下腹部與大腿內側的組織等，並討論了各種手術的可能性。

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「原來，部分切除也可以直接做重建啊！」她這才有了淺淺的笑容。

挪動局部組織填補 美觀對稱

乳癌接受局部切除、輔以放射線治療，可說是為了保留乳房最直接的方式。然而，腫瘤組織加上安全距離的切除，往往讓原先的乳房縮水不少，加上放射線治療後，讓整形重建醫師在門診看到了許多保留後的乳房外型、乳頭乳暈及整體對稱度都不優美的案例。

「穿衣服很困擾」是常見的抱怨。近年來，整形式切除已讓很多保乳手術的結果好上許多，但早有研究結果顯示，切除的乳房組織比例過高，易導致術後的不滿意。

關於這點，是可以在乳房切除時一併解決的。藉由挪動局部組織填補，即可達到美觀對稱的結果。重建醫師可以把側胸外組織帶著營養它的肋間動脈分出來，挪移到乳房缺損處。疤痕，則藏在乳房外側至下緣，並不明顯。若切除範圍過大，則選擇闊背肌皮瓣來做重建。

當局部的乳房缺損是位於乳房內半側時，可選擇做個小小的顯微手術皮瓣重建，一樣能有很棒的重建結果。

有別於傳統整形式切除，這些方式真正提供了缺損的填補，手術安全、風險小，術後的結果更自然對稱。

回到這位年輕女生，我們選擇在乳房局部切除時，一併為她以胸部外側的肋間動脈穿通枝皮瓣作乳房重建。術後，傷口恢復良好，她也開開心心結束了放射線治療的療程。

的確，面臨乳房治療與切除選項時，病患很容易陷入兩難，術前不妨跟整形重建醫師談談，乳癌治療後，還給自己自在無礙的生活。

（作者為林口、台北長庚醫院整形外科主治醫師）

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