練好核心肌群 產婦擺脫下背痛

▲圖1。（照片提供／陳冠誠）

2019-11-17 05:30:00

文／陳冠誠

許多媽媽在生產期間，都會有下背痛的情況，多數的媽媽在生產完後，應該就會緩解，不過還是有約30-40%孕婦會出現產後下背痛，特別是身材短小、過重者、年紀較輕、產後做較粗重工作的媽媽更容易發生。

產後肌肉韌帶無力 又帶小孩

如果是在懷孕早期就出現下背痛及產後體重無法回復者，則有可能會有持續兩年以上的慢性下背痛。

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造成產後下背痛的情況，主要是因懷孕期分泌激素期間使結締組織鬆弛、腰椎屈度增加，造成肌肉不平衡情況、產後照顧寶寶姿勢不良等。對剛生產完的媽媽而言，已經鬆弛無力的肌肉及韌帶，又要負擔照顧寶寶的反覆彎腰動作，此時腰痠背痛的情況就更加嚴重了。

維持正確姿勢 強化核心肌群

要如何改善產後下背痛的情況呢？維持正確姿勢、持續運動強化核心肌群、產後半年少穿高跟鞋、較快的產後體重回復就相當重要了。

坐姿時，腰身與大腿大約應保持90度左右，且背部要有椅背支撐；抱起寶寶時，要盡量讓寶寶靠近身體；餵奶時，背部和環抱寶寶的手肘一定要有東西支撐；幫寶寶換尿布或洗澡時，調整寶寶的高度位置，讓媽媽的上半身保持直立。

除此之外，核心肌群運動也是相當重要的，一般在產後6週後，就可以開始運動了，藉由核心肌群的運動有效減少下背痛（圖1-圖3），不過如果覺得產後運動會讓自己不舒服或更加疼痛時，就必須馬上停止，並在門診與醫師討論是否合適進行運動。然而如果在這樣的處置之下，還是有下背疼痛的情況，建議還是要到復健科門診進行進一步的評估與復健治療，才能早日回復正常生活，遠離下背痛！

（作者為亞東醫院復健科專任主治醫師）

▲圖3。（照片提供／陳冠誠）

▲圖2。（照片提供／陳冠誠）

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